Som en del av kommunens asfaltprogram skal Sandbækveien og Paul Holmsens vei, mellom Sandbækveien og krysset med Joruns vei, rehabiliteres. Det skal legges ny asfalt på hele strekningen. Det er årsaken til at det fra onsdag og til etter nasjonaldagen er stengt for gjennomkjøring og forbudt å parkere gatelangs i de to veiene. Asfalteringsarbeidet tvinger også frem en midlertidig omlegging av bussruter, opplyser Fredrikstad kommune.

Bussendringer

Busslinjene 116 og 187 må i perioden kjøre via Paul Holmsens vei mellom Veumveien og Joruns vei. Følgende holdeplasser blir da ikke betjent: Oredalen trafo, Oredalsveien, Oredalen, Sandbækveien og Paul Holmsens vei.

Beboere i de to stengte gatene kan kjøre inn til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt en liten periode etter hvert som arbeidet går fremover, ifølge kommunen. Det blir parkering forbudt langs hele veistrekningen så lenge arbeidet pågår.

Sikkerhet og renovasjon

Det blir ordinær tømming av restavfall og papir- og plastemballasje.

Området blir sikret på forskriftsmessig måte i anleggsperioden. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.