Mandag holder statsminister Erna Solberg (H), barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskapsminister Guri Melby (V) en egen pressekonferanse for barn.

– Jeg vet at det er mange som nå har spørsmål om viruset og sykdommen covid-19, ikke minst det at skolene er stengte og at fritidsaktivitetene har stoppet opp, sier Solberg i en video på sin facebookside.

Alle skoler og barnehager i Norge er stengte etter at regjeringen har innført de strengeste restriksjonene i landet i fredstid. Også andre arrangementer og aktiviteter er inntil videre stanset.

– Kanskje føler du at du er litt redd og har litt mange spørsmål? Derfor synes jeg det er fint å ha en pressekonferanse for barn slik at vi kan svare på alle spørsmålene, sier Solberg.

Det er regjeringen som arrangerer pressekonferansen i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Junior. Der vil Solberg, Ropstad og Melby svare på spørsmål innsendt til de to redaksjonene.

Pressekonferansen holdes mandag klokken 10.30.

– Jeg gleder meg til å kunne svare på spørsmålene, avslutter Solberg i videoen.

Alarmtelefonen for barn og unge innfører døgnåpent

Skoler, barnehager og fritidsklubber er stengt over hele landet. Nå holder Alarmtelefonen for barn og unge åpent alle dager gjennom hele døgnet.

– Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute, blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne, blir stengt eller har redusert åpningstid, skriver Kristiansand kommune.

Alarmtelefonens nummer er 116 111, og den er tilgjengelig for både barn, unge og voksne.

– Det er utrolig viktig at alle barn blir tatt godt vare på, og at foreldre som har behov for hjelp, sier fra. Det er også viktig å si fra hvis dere kjenner barn eller familier som trenger hjelp. Ring selv om du er i tvil, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en epost til NTB.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) oppfordrer til å si ifra dersom man kjenner barn eller familier som trenger hjelp. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ropstad understreker også at barn fremdeles kan ta kontakt med en voksen de stoler på.

– Det er fortsatt slik at elever kan ta kontakt med lærere eller skolehelsetjenesten ved sine skoler, dersom de har behov for å snakke om vanskelige ting, sier barne- og familieministeren.

I meldingen fra Kristiansand kommune heter det at koronautbruddet kan øke barns behov for å bli sett og hørt.

– Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.