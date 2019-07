Norges Bandyforbund har startet et pilotprosjekt hvor de skal inn for å bistå tre innebandyklubber for å forbedre styreledelse, treningsledelse, spillerutvikling - kort sagt alt.

– Klubbutvikling er noe vi driver med hele tiden. Det ble gjort en runde i hele landet for hvor det var behov for bistand, og Østfold er et felt hvor vi ønsker å drive utvikling. Da tok St. Croix innebandyklubb kontakt med oss, sier nestleder i seksjonsstyret innebandy i Norges Bandyforbund, Ståle Wiig.



BORGEHALLEN: Langs riksvei 111 ligger Borgehallen, hvor St. Croix har sine treninger. FOTO: KRISTIAN NORVIK

Systematisering

Bandyforbundet bistår flere klubber med systematisering. De kommer med kun med råd og veiledning, men klubbene må gjøre alt selv. Wiig forteller at det har vært en nedang i innebandy i Østfold og derfor har forbundet valgt å konsentrere seg om fylket.

– Skal man vokse må man ha kompetanse på plass, sier Wiig.

En kortsiktig og en langsiktig plan

St. Croix innebandyklubb har ønske om å bli en breddeklubb. Bandyforbundet skal, i første omgang, bistå klubben tre år frem i tid. På kort sikt skal klubben se hvor de er i 2019 og på lang sikt skal de se på hvor de ønsker å være i 2022. For klubben selv var det viktigste for dem å få på plass en trener.

– Det som har vært kritisk for oss er herrelaget. Vi måtte få på plass kontinutiet i trenerteamet. Derfor har vi ansatt tre spillende trenere som “jobber på skift”. På den måten er det alltid minst én på plass. Det forteller Egil Robbestad som er nestleder og webansvarlig i St. Croix innebandyklubb.

Samarbeidsklubb

En av mulighetene for St. Croix er å kunne være en samarbeidsklubb for en av eliteserieklubbene i Østfold. Det er hele fire eliteserieklubber bare i Østfold. Det er Fredrikstad, Slevik, Sarpsborg og Greåker. Robbestad sier at det har vært snakk om muligheten for å samarbeide med en av disse klubbene.

– Det har vært tema, men vi har ikke kommet så langt med dette ennå.

Utfordringer

Som i mange andre klubber er det også utfordringer i St. Croix. Det meste foregår på frivillig basis, og en av de største utfordingene i tiden fremover er rekruttering.

– For mange er det populært å spille innebandy frem til de er 12-13 år. Så faller de av og så kommer noen tilbake når de er 16-17. Det vi ønsker er en måte å kunne beholde dem slik at vi ikke går glipp av flere år med utvikling, sier Robbestad.

Får skryt

Det har kun gått måneder siden St. Croix inngikk samarbeid med forbundet. Ståle Wiig forteller at klubben har kommet langt på veldig kort tid.

– Det skal være en samling med alle innebandyklubbene i slutten av august. Klubbene kommer til å se på St. Croix og tenke at "sånn vil vi også bli". De har gjort en kjempejobb og mange kommer til å bli misunnelige på det de har fått til, sier Wiig.

Wiig mener også at St. Croix har et potensiale til å bli en stor klubb.

– De er den eneste klubben på den siden av elven. Og i det området ligger det syv barneskoler. De trenger ikke bli en eliteserieklubb. Målet deres er å være en klubb hvor alle trives, og det tror jeg de kan klare, sier Wiig.