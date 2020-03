Stjernen forsterker – to nye spillere klare til neste sesong

– Dette har vært klart en stund, men fokus de siste ukene har vært andre steder. Vi føler det er riktig å gå ut med dette nå. En positiv nyhet i disse tider, sier Stjernens sportsjef Darren Treloar til klubbens egne nettsider.

Avventer flere nysigneringer

Begge signeringene var nemlig klare før koronaviruset gjorde seg gjeldende i Norge, nærmere bestemt i månedsskiftet februar/mars. Av hensyn til sesongavslutningn valgte de imidlertid å holde kortene tett til brystet.

Treloar utdyper at de nå, som de fleste andre klubber, avventer stiuasjonen med tanke på å signere ytterligere forsterkninger.

– Fokus nå er å få på plass våre egne unggutter, så får tiden vise hvilke budsjettrammer vi har å forholde oss til videre, uttaler han.

21 år gamle Jørgen Hanneborg har denne sesongen voktet Lillehammer-buret i 22 kamper. Fra høsten av skal han stoppe skudd for Stjernen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Keeper-talent og storscorer

I sin presentasjon av de to nye spillerne beskriver Stjernen Jørgen Hanneborg (21) som ett av de største målvaktstalentene i Norge. Han fikk 22 kamper for Lillehammer i årets sesong, deriblant to mot Stjernen som begge endte med Lillehammer-seier, og Treloar spår at Hanneborg kan bli norsk landslagskeeper om få år.

– Da Stjernen tok kontakt, tenkte jeg med en gang at dette er en god mulighet til å være med å bidra i et lag som er på vei oppover. Jeg har fått med meg at klubben satser hardt og har en plan, så jeg gleder meg til å komme til Fredrikstad, sier 21-åringen selv til klubbens nettsider.

Arttu Niskakangas (31) beskrives på sin side som en offensiv spiller med bra fart, som trolig vil passe godt inn i Stjernens spillestil. Med 23 mål for Narvik i årets sesong, deriblant to mot sin kommende arbeidsgiver, ble han ligaens mestscorende norske spiller.

– Stjernens offensive planer er spennende, og jeg har et veldig godt inntrykk av både klubben og byen. Jeg har også to hockeygale sønner som gleder seg til å spille hockey i Stjernen og få spille flere kamper enn hva de får i Narvik, sier Niskakangas.