Lagerbäck hadde kontrakt med Norges Fotballforbund fram til og med VM-kvalifiseringen og et eventuelt sluttspill i 2022, men svensken trer nå til side.

Solbakken har stått uten jobb siden han tidligere i høst fikk sparken etter mange sesonger som suksessrik trener i FC København.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med, sier Solbakken i en pressemelding.

– NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, legger han til.

NFF opplyser at de har hatt samtaler med Solbakken i noen uker.

– Der vi er nå, i overgangen mellom to kvalifiseringer, ønsker vi å trekke perspektivet minst fire år fram, i første omgang til og med EM i 2024. I et sånt perspektiv var det naturlig å innlede samtaler med Ståle Solbakken, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Dette er Ståle Solbakken:

Født: 27. februar 1968 (52 år) i Kongsvinger.

* Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01).

* Landskamper for Norge: 57 (9 mål).

* Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13) og FC København (2013-2020).

* Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03).

* Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener.

* Også i 2017 var Solbakken ønsket som landslagstrener, men han valgte å takke nei. Lars Lagerbäck ble ansatt.

* Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea.

* Forlenget i 2019 kontrakten med FC København til 2023.

* Fikk 10. oktober sparken som trener i FCK etter svake resultater.

Aktuell: Ansatt som ny landslagstrener for det norske herrelandslaget i fotball.

FAKTA

Disse har vært norsk landslagssjef i fotball for menn siden 1960:

* 2020-: Ståle Solbakken (fra 7. desember)

* 2017-20: Lars Lagerbäck

* 2013-16: Per-Mathias Høgmo

* 2009-13: Egil «Drillo» Olsen

* 2004-08: Åge Hareide

* 1998–2003: Nils Johan Semb

* 1990-98: Egil «Drillo» Olsen

* 1988-90: Ingvar Stadheim

* 1987-88: Tord Grip

* 1977-87: Tor Røste Fossen

* 1974-77: Kjell Schou-Andreassen og Nils Arne Eggen

* 1971-74: George Curtis

* 1969-71: Øivind Johannessen

* 1967-69: Wilhelm Friedrich Kment

* 1962-66: Ragnar Nikolai Larsen

* 1960-62: Wilhelm Friedrich Kment

