Sportsåret 2020: Medaljer og FFK-opprykk

Her er mange av begivenhetene og bragdene fra Fredrikstad-idretten i det spesielle året, som i stor grad har vært preget av koronaviruset, nedstenging og strenge tiltak for smittevern.

Januar

Sportsåret 2020 startet, med Fredrikstad-øyne, med at hele fotballbyens utenlandseventyrer Tarik Elyounoussi (32) ble klar for japansk fotball, etter tidligere å ha spilt i Sverige, Aserbajdsjan, Hellas, Tyskland og Nederland foruten Rosenborg, Lillestrøm og FFK. I Japan er klubben hans Shonan Bellmare.

Landslagsutøveren Lars Martin Benske (21) i Fredriksstad Roklub tok NM-gull innendørs i lettvekt singlesculler.

Februar

Kort tid senere startet FFK oppkjøringen til sin tredje strake sesong i 2. divisjon, hvor opprykk igjen var det åpenbare målet. Oppkjøringen startet bra, med 2-0-seier borte mot 1. divisjonsklubben KFUM 1. februar, noe som fikk motstanderens trener til å slå fast at rødbuksene hører hjemme på et høyere nivå.

I friidretten startet også året bra, med medaljer i NM innendørs den første februarhelgen. Stafettlaget med Nora Wold, Marlén Aakre, Anniken Aarebrot og Ida Breigan fikset sølv, og Wold tok bronse på 400-meter.

14. februar viste brytehelten Grace Bullen (23) styrke, da hun vant karrierens andre EM-gull. Det tok hun forholdsvis lett på, for OL var fortsatt målet. Hun lovet samtidig å sikre sitt sjette NM-gull uka etter. Det løftet holdt hun, og ble i tillegg belønnet med sin tredje kongepokal. Her tok også stortalentet Othelie Høie (17) sitt første gull i et NM på seniornivå. Det samme gjorde Pål Eirik Gundersen (27), som fra før hadde seks NM-medaljer.



Gullmedaljevinnerne Grace Bullen, Pål Eirik Gundersen, Othelie A. Høie og Atlas-trener Gheorghe Costin etter NM i februar. Foto: Tommy Skauen

I slutten av måneden ble det klart at Tarik Elyounoussis nye tilværelse i japansk toppliga fikk en flere ukers bråstans som følge av smittefrykt. Ligaen ble stanset på et tidspunkt hvor koronaviruset ennå ikke hadde inntatt Norge ordentlig.

Mars

Med våren i anmarsj fikk Gresvik IFs 13 år gamle fotballjenter en artig nyhet om at FFK-spiller Maikel Nieves kom inn som trener. Samtidig ble det varslet nedstenging og strenge smitteverntiltak her til lands fra 12. mars.

Måneden rakk akkurat å bli hyggelig for friidretten i byen, denne gang i Junior-NM, hvor Ida Breigan (16) tok gull i både lengde og på 200-meter, Didrik Grøm (18) tok sitt første NM-gull på 60-meter og Herman Aarebrot (15) tok bronse i den yngste juniorklassen på 1500-meter.

Og for Kristina Andersen Ness (27) var OL-drømmen i ferd med å gå i oppfyllelse, nå som brytedommer etter å ha gitt opp satsingen som aktiv på matta. Den drømmen brast nærmere sommeren på grunn av koronaavlyste Tokyo-leker.



Kristina Andersen Ness er på vei opp og fram som brytedommer. Foto: Tommy Skauen

FFK-sportssjef Per-Mathias Høgmo ble 10. mars ny leder for topptrenerutdanningen i Norges Fotballforbund. Den tidligere landslagssjefen varslet samtidig sin avgang fra FFK etter drøye to år i klubben – den første sesongen som hovedtrener.

Dagen etter ble ishockeysluttspillet avlyst og all kampaktivitet stanset, noe som førte til at Stjernen permitterte spillere og sportslig støtteapparat. Stjernen lå på 7. plass da seriespillet ble stanset.

12. mars gikk Norge som samfunn i «lockdown». Koronaviruset hadde nådd landet, og nå fikk vi strenge regler å forholde oss til fra myndighetshold for å begrense smittespredning. Langt flere av oss ble kjent med hjemmekontor, ja, selv skolen ble flyttet hjem, og det aller meste av idrettsaktivitet ble stanset. I fotballen rådet stor bekymring for EM til sommeren, og smitteverntiltakene røsket også godt i grasrota. Selv det avstandsvennlige, utendørs mosjonsløpet Borredalen Rundt ble utsatt på ubestemt tid.

April

Påskemåneden startet med at Réne Hansen sa opp jobben som hovedtrener i Stjernen, en måned etter at han hadde signert ny kontrakt. Assistent Lasse Fjeldstad tok over ansvaret midlertidig, og fikk senere på året tillit som permanent hovedtrener.

18. april kunne Demokraten fortelle at NFF Østfold og flere klubber fryktet stort frafall i barne- og ungdomsfotballen som følge av nedstengingen. En uke senere ble det åpnet for en forsiktig retur til treningsfeltet for barnefotballen, men med strenge regler for gjennomføringen.

Godt ut i april ble det åpnet for fotballtrening i breddefotballen igjen, men med strenge regler og tiltak. Mange klubber delte opp banene sine i soner, som her i Trondalen på Gressvik, for at gruppeantallet skulle kunne overholdes. Foto: Martin Næss Kristiansen

I slutten av måneden måtte Fredrikstad Cup kunngjøre at Norges største barne- og ungdomsturnering i håndball ble avlyst to måneder før det skulle yret av liv på Kongsten, på Merkur og i byens håndballhaller. Mange fortvilte håndballspirer måtte innse at cuptradisjonen i Fredrikstad fikk seg en knekk – deriblant Vålerenga-spiller Ronja (15) og hennes farmor og «beste».

Mai

Med mer bevegelsesfrihet utendørs gledet det nok mange at skistadion på Veum i mai fikk nytt asfaltdekke, slik at skientusiaster kunne boltre seg på rulleski gjennom en lang og annerledes sommer.

I slutten av måneden fikk Fredrikstad Ballklubbs Thale Rushfeldt Deila venstrebackplassen på årets lag – kåret av med- og motspillere i kvinnehåndballens eliteserie.

Juni

Stjernen kunne i starten av juni melde at de hadde sikret seg slovakiske Juraj Šajben som ny sportssjef for Stjernen Ung, til å lede klubbens talentarbeid. – Dette har vi brukt mye tid på i klubben. Hvis Stjernen skal løfte seg – og ungdomsavdelingen levere flere gode spillere til A-laget – må vi jobbe enda mer systematisk med ferdighetsutvikling på alle alderstrinn. Og denne jobben må starte når barna er små, uttalte sportsansvarlig styremedlem Christer Olsen.

På samme tid fortalte Demokraten om valget sønnen til hockeyhelten Trond Magnussen hadde tatt: Forlate Stjernen for å prøve seg på hockeygymnas og spill for juniorlaget til svenske Leksand – en klubb faren selv har spilt for på seniornivå. Kasper Magnussen (16) slo fast at NHL er det store målet.



Trond Magnussens sønn, Kasper, kunne på forsommeren meddele at han ville fortsette hockeysatsingen sin på hockeygymnas i Leksand, med spill for den svenske klubbens juniorlag. Foto: Martin Næss Kristiansen

8. juni meldte FFK-trener Bjørn Johansen at han så for seg at lagets første normale trening med fullkontakt ville likne på et kuslipp, da vi intervjuet ham om hvorfor FFK skulle være bedre rustet for opprykk i sitt tredje forsøk. Sesongen var da ennå ikke sparket i gang. Tre dager senere forlenget Johansen sin kontrakt med FFK ut 2021-sesongen, og uttalte: – «Driven» etter å bringe denne klubben tilbake til det høyeste nivået er stor.

Det var midtveis i juni klart for lengst at det ikke ble noe OL i Tokyo denne sommeren, men Grace Bullen klarte likevel å gjøre seg selv høyaktuell på andre fronter – som stemme i en av de viktigste samfunnsdebattene som har preget det offentlige ordskiftet i 2020. Det vekket oppsikt da den populære bryteren fortalte på sin egen Facebook-side om rasisme hun er blitt utsatt for, blant annet da hun ble spyttet etter fordi hun gikk i bunad 17. mai. Få dager etter at den ellers ikke-politiske utøveren tok bladet fra munnen, var hun som en av flere idrettsprofiler invitert til en sammenkomst med idrettspresidenten og kulturministeren for å diskutere tiltak som kan forhindre rasisme i idretten.

19. juni vant FFK 1-0 over Kvik i fortsettelsen av sesongoppkjøringen etter en lang koronapause. Få dager senere kastet Dagsavisen et tilbakeblikk på Fotball-VM i 1998, 22 år etter den legendariske seieren mot Brasil, hvor datidens landslagssjef Drillo meldte at han mener Norge kunne vunnet hele verdensmesterskapet det året.

Juli

Lederne i landets 18 fotballkretser gikk 6. juli ut med en advarsel om breddefotballen, og slo fast: – Det er krise.

To uker senere ble FFK forsterket med lillebroren til en gammel kjenning, da forsvarer Ayoub Aleesami kom på en overgang fra Skeid, og det ble samtidig klart at breddefotballen måtte vente på en avklaring tidligst 10. august.

Mot slutten av måneden ble den tidligere Stjernen-backen Niklas Juntti bekreftet som ny assistenttrener for klubben. Og allsidige Ida Breigan hadde tatt et valg: FIF-talentet ville prioritere å utvikle seg som sprinter.

August

August startet med en nedslående nyhet fra helseminister Bent Høie: Det ville ikke bli åpning av breddeidretten fra 1. september, kunne han slå fast overfor Dagsavisen.

Hyggeligere ble august ikke av at FIF-talentet Didrik Grøm måtte se resten av sesongen og Junior-NM glippe på grunn av en skade. Men det gikk ikke mange dagene før Fredrikstad-idretten kunne juble for NM-gull i juniorklassen i sprangridning til Mira Høidal og NM-gull i mangekamp for 15-åringer til FIFs Jamila Isman.

En meget solid prestasjon avsluttet sommeren, da Fredrikstad-rytter Jonas Iversby Hvideberg fra sykkelsetet vant gull i U23-EM i Frankrike.



Jonas Iversby Hvideberg fra Fredrikstad, her på pallen i NM, vant gull i U23-EM. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det ble også moro for friidretten nok en gang, da FIF sanket medaljer i UM: Stafettbronse, tre Breigan-gull, sølv til Jamila Isman på 300-meter hekk og gull til Emma Skibstad Bakkevik i samme øvelse. Bakkevik tok også bronse i tresteg. Tidligere landslagssjef i fotball, Egil «Drillo» Olsen fra Østsiden, skapte mer spenning da han kom ut med ny bok.

September

Etter det som i noen uker hadde framstått som en tilnærmet normal sesong for barne- og ungdomsfotballen i Østfold, startet høsten med en ukes full stans i kampaktviteten. Årsaken var økt smitte i Fredrikstad og Sarpsborg.

I september signerte også Stjernen landslagsspiller Alexander Reichenberg, og idrettsprofessor Geir Jordet fortalte, basert på forskning, til Demokraten hvordan tomme koronatribuner kan ha bidratt til FFK-suksessen så langt i sesongen.

Kulturminister Abid Raja gjestet aktivitetshallen på Glemmen videregående skole for å lære mer om Fredrikstad-modellen for mer egenorganisert aktivitet. Etter å ha forsøkt å bruke «streng beskjed fra fysio'n» for å slippe unna krumspring i parkour-anlegget, fikk han seg likevel en noe krøkkete, men sporty test. – Jeg er helt overbevist om at dette flotte anlegget og Fredrikstad-modellen for utvikling av egenorganisert idrett er et eksempel til etterfølgelse for mange kommuner i dette landet, sa statsråden til Demokraten.

Det ble i september også avklart at breddefotball-sesongen måtte avlyses, og det ble nye medaljer til FIF i NM: Wold, Bakkevik, Aakre og Breigan sikret stafettbronse, mens Wold tok bronse på 400-meter hekk.



Nora Wold, Emma Bakkevik, Ida Breigan og Marlén Akre utgjorde FIFs bronselag i NM. Foto: Vestpress

Stjernen-jenta (!) Iben Tillman (15) ble tatt ut på kvinnenes U18-landslag i ishockey, og fortalte Demokraten om hockeylidenskapen og hvordan det er å være jente i en så gutte- og mannsdominert idrett og klubb.

I slutten av måneden valgte en av Norges beste kvinnelige fotballspillere gjennom tidene og den med flest landslagsmål (67), Isabell Herlovsen fra Begby, å legge fotballskoene på hylla. – Jeg har fått et litt annet perspektiv på livet, sa 32-åringen.

Og FFK-talentet Noah Bech Hermansen ble hentet til juniorlaget til italienske Sampdoria. – Det blir en sinnssyk opplevelse å spille kamper mot de andre ungdomslagene til de store klubbene i Serie A, sa han.

Fotball-Fredrikstad kunne også glede seg over at FFK igjen fikk lov til å ha tilskuere på kampene, dog et begrenset antall, og at breddelagene og annen breddeidrett igjen fikk lov å trene med kontakt.

Oktober

3. oktober feiret Stjernen at Stjernehallen var 50 år gammel, med en liten markering i hallens kafeteria 6. oktober. Her røpet flaggbæreren fra hallåpningen i 1970, burvokter Gunnar Dahl-Johansen, overfor Demokraten at han drømmer om å få være flaggbærer igjen når nye Arena Fredrikstad åpnes.

25. oktober ble også en dag for historiebøkene: FFK slo Brattvåg 6-0 hjemme på Værste og sikret med det opprykket til 1. divisjon etter tre sesonger på nivå tre. Ihuga FFK-patriot og Demokraten-spaltist Frode Rekve satte ord på opprykksfølelsene: «Til himmels med FFK».

FFK slo Brattvåg 6-0 25. oktober og sikret dermed opprykket til 1. divisjon. Foto: Pål Christian Thulien Dahlby

Oktober ble avsluttet med Stjernen-jubel for kommunedirektørens budsjettforslag, som trolig sikrer at byggevedtaket for Arena Fredrikstad vil komme i 2021 og at målet om en ny storstue klar til bruk i 2023 vil nås.

November

Fredrikstad Ballklubb fikk kjenne på konsekvenser av koronaviruset, da klubben åpnet november med at en spiller var smittet og fikk semifinalen mot Sola samt seriekampen mot Aker utsatt som følge av dette. En drøy uke senere ble det klart at ytterligere to FBK-spillere var smittet, og cupkampen ble utsatt på ny. Da kampen endelig ble spilt, ble det klar seier til rogalendingene.

FBK tapte semifinalen mot Sola etter at kampen var utsatt to ganger. Foto: Tommy Skauen

Stjernen skulle feiret en ny merkedag 18. november, klubbens 60-årsjubileum, men nøyde seg med utgivelse av en historiebok i påvente av en utsatt feiring på nyåret. Timingen var også perfekt for et comeback i Stjernen-drakta for supporternes favorittback Andrew O'Brien. – Samarbeidspartnere og andre rundt klubben har gjort dette mulig, og vi gleder oss til å få tilbake Andrew. Vi er utrolig takknemlige for alle bidrag, sa daglig leder Anders Åsle.

På samme tid ble FIFs Nora Wold og Ida Breigan tatt ut i neste års landslagstropp i friidrett – Wold som hekkeløper på rekruttlandslaget og Breigan som sprinter på U20.

Før november var omme ble det klart at mangeårig FFK-sponsor Terje Høili var klar for en ny sesong med samarbeid med fotballklubben, i likhet med en rekke andre, men også at Høili nå får sin egen tribune. Tidligere Europris-tribunen bærer nå navnet Terje Høili-tribunen.

Desember

Adventstiden startet med at FIFs Nora Wold ble kåret til utmerkelsen «Årets gjennombrudd» etter digital stemmegiving.

Siden ble det klart at nyansatt landslagssjef i fotball, Ståle Solbakken hadde valgt seg barndomskompis og tidligere FFK-spiller Kent Bergersen som assistenttrener. Solbakkens svigerfar på Begby, tidligere fotballspiller Knut Stensrud forklarte Demokraten hvorfor han har trua på hedmarkingen som landslagssjef.

Stjernen klinket til med overraskende 8–1 (!) hjemme mot Vålerenga i sin siste kamp før jul, og 20. desember fikk hele Håndball-Norge den perfekte førjulsgaven med Skjeberg-jenta Kari Brattset Dale på laget: EM-gull til håndballjentene etter 22-20 mot Frankrike i finalen.