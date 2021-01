Solberg var en viktig mann for FFK da klubben spilte seg til opprykk fra 2. divisjon i fjor, og Demokraten-spaltist og FFK-supporter Frode Rekve slo fast at han gikk til himmels med FFK.

Nå tyder signering av ny kontrakt på at Solberg kan bli en nøkkelspiller også i 1. divisjon, hvor det nylig ble klart at FFK skal til Bergen i første serierunde.

– FFK har blitt en stor kameratgjeng, både i og rundt laget. Jeg har veldig lyst til å bidra her framover og være med på å nå nye mål, sier Solberg til FFKs egne nettsider, som opplyser om kontraktssigneringen torsdag ettermiddag.

Les også: – Det angrepet var ekstremt bra, mener Nicolay Solberg (+)

I god form

I det som er hans andre periode i FFK, leverte Solberg i fjor 13 mål og fire målgivende pasninger på 19 kamper. I bare 13 av disse spilte han fra start. Tallene gir et snitt på målpoeng hvert 75. minutt med spilletid, ifølge FFK.

– Selv om jeg begynner å bli voksen, er det lenge siden jeg har følt meg i så god form og trygg på egne ferdigheter og lagets kvalitet, sier Solberg videre.

Les også: Ingen sak å være småbarnspappa og FFK-spiller (+)

– Bidrar masse

Daglig leder og sportssjef Joacim Heier mener Solberg har levert gode tall for skåringer og målgivende i flere år, og viser til sesongene han hadde i 1. divisjon for Ull/Kisa før returen til FFK i 2019.

– Det er vi overbevist om at han vil fortsette med. Høyrefoten er strålende og selv om han ikke har de kvikkeste beina i fotballen, er det få som er kvikkere i hodet. Fotballforståelsen, frekkheten og evnen til å lese motstandere og situasjoner er fantastisk. Egenskapene til Nicolay gjør at vi tror han har sine beste år foran seg. Han er en lagspiller på og utenfor banen og bidrar masse i hverdagen. Hans egen hverdag med jobb og familie er også godt på plass nå, noe som legger til rette for gode prestasjoner på banen i mange år framover, sier Heier til samme kilde.

Les også: Gøran er lykkelig når han har en fiskekake i kjeften og FFK scorer (+)

– Tillitserklæring

Spilleren selv er godt fornøyd med sin nye avtale, som er FFKs andre kontraktsforlengelse på to dager. Onsdag skrev Thomas Drage under på en ny kontrakt.

– Det er her jeg alltid har hatt lyst til å være og jeg opplever det som en tillitserklæring å få en såpass lang kontrakt som en belønning etter en god sesong. Nå er det bare å jobbe knallhardt videre for å levere, slår Solberg fast.

Les også: FFK henter midtbanespiller fra konkurrent (+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.