– Jeg forstår at dette kommer overraskende for mange, og det er vel ingen som er mer skuffet enn meg selv akkurat nå. Det var en tøff beslutning, men det er tøffe tider vi alle er inne i. Jeg har tenkt mye den siste tiden, og jeg er så heldig at jeg har et sikrere alternativ å gå til. I den situasjonen som nå råder, velger jeg derfor det trygge foran det utrygge, sier Hansen til Stjernens egne nettsider.

Som følge av koronavirus-utbruddet ble årets hockeysesong avbrutt etter fullført seriespill. Avlysningen av NM-sluttspillet førte til at en rekke klubber, deriblant Stjernen har permittert både spillere og ansatte.

– Kjempejobb

René Hansen (47) tok over som hovedtrener for Stjernens a-lag før årets sesong, og fikk dermed bare et snaut år i rollen. Han har også legende-status fra tida som spiller i klubben, med nesten 800 kamper i den røde og hvite drakta, samt at han har vært trener for aldersbestemte lag. Nå går han altså tilbake til lærerjobben ved Wang Toppidrett.

Klubbens styreleder Gisle Årnes uttaler at det er en kjedelig, men ikke dramatisk sak at Hansen nå gir seg.

– Vi syns det er synd og beklager det, men har samtidig full respekt og forståelse for det valget han har tatt, sier Årnes til Demokraten.

– Vi ønsker å takke René for en kjempejobb i sesongen som har gått. Han har vært med på å skape mye godt gammelt engasjement i klubben igjen, og er godt likt av alle – både spillerne, supporterne og oss. Så han har vært en veldig god tilførsel til klubben, legger han til.

Jakter erstatter

Styrelederen forteller videre at det har vært en god og konstruktiv dialog med Hansen de siste ukene. I slutten av mars kulminerte disse samtalene i en avtale som innebærer at Stjernen må finne en ny hovedtrener til neste sesong.

Det er bare én måned siden 47-åringen skrev under på en ny kontrakt som Stjernens hovedtrener ut den kommende sesongen. Bakgrunnen for at denne kontrakten nå termineres er sammensatt, ifølge Årnes.

– Vi er enige om at dette er riktig nå, og det er intet ondt blod mellom partene. At våre veier møtes igjen en senere gang er slett ikke umulig. René har virkelig lagt hjertet sitt i trenergjerningen, og vi ønsker ham bare alt godt og lykke til videre, sier styrelederen til klubbens egne nettsider.

Jobben med å finne Hansens erstatter, er Stjernen allerede i gang med, til tross for at kamp- og treningsaktivitet er satt på vent som følge av korona-pandemien.

– Det er likevel viktig å få på plass en ny hovedtrener, og helt siden vi gjennom samtalene med René i mars etter hvert skjønte at dette ble det endelige utfallet, har vi benyttet oss av det nettverket vi har til å se på potensielle kandidater, sier Årnes til Demokraten.

– Godt rustet

Han legger ikke skjul på at koronakrisen har hatt stor effekt på klubbens økonomi, men mener de likevel har kontroll.

– I det siste har det vært et ekstremt fokus på å justere utgiftene etter inntektene, og det har gjort at jeg føler vi er godt rustet når hjula begynner å rulle igjen. Akkurat nå er vi litt i ingenmannsland, men jeg er optimist med tanke på framtida.

Styrelederen er også klar på at spillerne begynner å klø etter å starte opp med treninger igjen, men at de selvsagt avventer offisielle retningslinjer.

– Vi må bare lene oss på de som kan dette, men vi er sultne på å komme i gang igjen så fort myndighetene tillater det, avslutter han.