Oilers kollapset mot Stjernen - slik var kampen

Stjernen-Oilers 7-2

Tredje periode:

60. min.: Kampen er over, også på kampuret. Oilers taper 7-2 mot Stjernen på borteis. Det sender Oilers under kvalikstreken, kun Narvik har færre poeng enn Oilers så langt denne sesongen.

60. min.: Mål 7-2 Hermansson setter en retur i mål, på et punktert Oilers-lag. Får stå relativt alene. Denne kampen kan nærmest regnes som en skandale for Oilers.

60. min.: Kampen er helt over for Oielrs, selv om det er 55 sekunder igjen.

58. min.: Mål 6-2 Trnavsky gjør det igjen. Jeppe Meyer mister pucken i egen sone. Sender den til Trnavsky, som setter sitt andre mål på få sekunder. Kampen er over. Oilers taper mot Stjernen.

58. min.: Mål 5-2 Trnavsky punkterer kampen, mot åpent mål. Brassart taper droppen i offensiv sone, og Stjernen kan sette fart framover.

58. min.: Oilers tar timeout, og Juha Kaunismäki gir spillerne instruksjoner. Det er fortsatt håp for Oilers.

58. min.: Tiden tikker og går i Stjernehallen. Oilers får ikke entret offensiv sone.

56. min.: Rask overgang for Stjernen, Thompson skyter. Holm holder håpet levende for Oilers.

56. min.: Oilers har ikke gitt opp. Er i etablert angrep. Kissel skyter, Hanneborg redder.

55. min.: Rumble er tilbake på isen, Oilers er fullt lag.

54. min.: Mååål 4-2 Joey Martin får pucken fra Balcers og reduserer i undertall! Nydelig servert fra latvieren.

53. min.: Chris Rumble tar nok en unødvendig utvisning i egen sone. Smeller ned en Stjernen-spiller, og ryker ut for krysstakling. Undertall for Oilers, igjen.

53. min.: Balcers prøver seg, men får ikke hull på Hanneborg denne gangen.

52. min.: Oilers holder trykket oppe. Meyer skyter, men det er ikke veldig mye trafikkk foran mål på backskuddene. Det gjør det lett for Stjernen-keeperen.

51. min.: Klavestad skyter fra blålinjen, Kissel er inne foran mål og kriger. Hanneborg blokkerer.

50. min.: Der er Rumble tilbake på isen, uten at det har blitt skapt noen veldig store sjanser for Stjernen i deres overtall.

49. min.: Rumble, som var spådd å være Oilers' toppback denne sesongen, sitter i utvisningsboksen når Oilers ligger under med tre mål mot Stjernen. Det beskriver mye.

48. min.: Nå begynner klokken å tikke for Oilers, og da tar Rumble en tominutter for tripping mot Stjernens Trnavsky. Undertall for Oilers.

47. min.: Mål 4-1 McGauley setter returen i kontringsspillet, etter Morley mistet pucken, og øker ledelsen til 4-1 for Stjernen.

47. min.: Vikingstad blir presset i oppspillet, men sender en fin pasning til Morley. Canadieren sender pucken til Stjernen, som kommer på kontring.

46. min.: Oilers får pucken på mål, og står med tre spillere for å krige inn en eventuell retur. Den kommer aldri, for Hanneborg har blokkert pucken.

46. min.: Østby skyter, Martin styrer den utenfor.

45. min.: Kissel kommer alene, og blir hektet. Det dømmes ikke noe på det.

44. min.: Jeppe Meyer får omsider tillit igjen. Det er lenge siden sist han var på isen, men nå trenger Oilers den offensive kraften de kan få.

44. min.: Mål 3-1 Heier øker ledelsen for Stjernen. Skyter direkte etter tversoverpasning fra Reichenberg. Bryhnisveen er på etterskudd.

43. min.: Reichenberg med en nydelig pasning mot Niskakangas, men Østby tar ut sistnevnte.

43. min.: Talge er inne med Søberg og Martin nå.

42. min.: Dropp i offensiv sone for Oilers.Martin vinner den til Søberg.

41. min.: Brassart åpner perioden med en fin pasning mot Balcers, som blir stoppet i offensiv sone. Stjernen kjører en rask overgang, og Holm blokkerer pucken.

41. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen og den foreløpig siste perioden er i gang.

Andre periode:

40. min.: Det er pause, Oilers ligger under 2-1 mot Stjernen på borteis. Oilers har vært aggressive, og hadde et enormt press de siste minuttene for å jakte utligning. Det er små marginer som hindrer Oilers fra å lede dette, som betyr en enorm forskjell mentalt for et lag som har slitt så langt denne sesongen.

40. min.: Nok en gang må Stjernen slå til icing. Godt spill av Oilers.

40. min.: Morley skyter, med 56 sekunder igjen av andre periode. Har god tid, men skyter ut via Hanneborg. Dropp i offensiv sone for Oilers.

39. min.: Stjernen blir presset til å slå en icingpuck.

39. min.: Der skulle Balcers scoret! Får en kjempesjanse, men den går i stolpen. Nå presser Oilers voldsomt for en utligning før pausen.

38. min.: Det spilles fem mot fem, og Oilers setter fart framover. Rekken med Brassart, Søberg og Balcers setter et voldsomt press på Hanneborg, som til slutt klarer å blokkere pucken. Aggressivt av Oilers!

38. min.: Temperaturen stiger enda mer. Ulriksen og Mikalsen i en liten brytekamp etter Holm har blokkert pucken. Begge får fire minutter for roughing.

37. min.: Oilers angriper, og det avsluttes med skudd fra Østby. Den styres av Vikingstad, men Hanneborg holder den.

37. min.: Sarpsborg-gutten Kristian Østby knuffer litt med Niskakangas. Ingen utvisninger, men god temperatur på isen.

37. min.: Det er kun delt ut en utvisning så langt, og det var til Stjernens Rønnild i første periode.

36. min.: Hundvåg-karen Henrik Medhus tar med seg pucken inn i offensiv sone, og skyter på Fredrikstad-gutten Henrik Holm i Oilers-målet. Holm får omsider blokkert den.

35. min.: Oilers spiller seg inn i offensiv sone, men det blåses for offside.

34. min.: Balcers mister pucken i egen sone, men Ulriksen vinner tilbake. Oilers får spilt seg fram, for å bytte. Boksen er i angrepssonen i andre periode, og det gjør byttene vanskeligere.

32. min.: De siste minuttene har det vært litt rot fra Oilers igjen. Holder ikke den defensive strukturen, og lar blant annet Niskakangas leke i forkant av scoringen. Rumble prøver tydelig å dirigere spillerne i det påfølgende skiftet.

31. min.: Mål 2-1 Niskakangas leker med Oilers, og sender Stjernen tilbake i ledelsen. Sender en pasning via leggskinnet til Henrik Holm, og tilbake til seg selv. Da har han det veldig åpent, og får score. Hvor var Oilers-spillerne der?

30. min.: Brassart skyter, returen fra Hanneborg er i retning Balcers.

29. min.: Ut av ingenting får Stjernen er kjempesjanse i slottet. Hermansson blåser den over mål, på backhand.

27. min.: Oilers kommer seg ut av sonen etter icing. Skal inn i offensiv sone, men det blir offside.

25. min.: Vikingstad og Kissel skaper en farlig sjanse for Oilers, men får ikke pucken i mål. Fortsetter å spille i offensiv sone. Det er fine takter fra rekken med Vikingstad, Kissel og Costello.

24. min.: Oilers er i offensiv sone, og Klavestad bommer på et mottak. Ender med kontring for Stjernen, og skudd fra Hallström.

23. min.: En annen lokal Oilers-spiller, Simen Talge, entrer offensiv sone og skyter. Hanneborg blokkerer pucken.

22. min.: Vikingstad fortsetter å spille solid. Vinner dropper og dueller. Det stråler selvtillit fra bursdagsbarnet på 21-årsdagen.

21. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen, midtperioden er i gang.

Første periode:

20. min.: Det er pause i Stjernehallen, på stillingen 1-1. Oilers har vært mer gjenkjennelige i presset så langt, spesielt i situasjonene hvor de mistet pucken. Skuddstatistikken leder Oilers 15-5.

19. min.: Kissel spiller opp Costello, fra bak mål. Litt uheldig vinkel for den nyankomne vingen.

19. min.: Vikingstad vinner en dropp i midtsonen, og Oilers får spille seg fram. Ender med offside og ny dropp.

18. min.: Bjorkstrand har sendt Morley ut med Berg-Paulsen og Hoff.

18. min.: To Stavanger-gutter i dropp. Stjernens Henrik Medhus, fra Hundvåg, mot Thomas Berg-Paulsen.

17. min.: Talge gjør jobben i egen sone. Dekker skudd fra Stjernens Emil Buskoven.

16. min.: Mål 1-1 Rudolfs Balcers utligner for Oilers! Brassart skyter i stolpen på en overgang, og Balcers slår returen inn på backhand. Trenger ikke etablert overtall for å score. Det er NHL-spillerens første scoring etter den midlertidige returen til norsk ishockey.

16. min.: En kombinasjon av rot fra Oilers og godt press fra Stjernen gjør at Oilers ikke får etablert seg.

15. min.: Rekken med Rumble, Søberg, Martin, Kissel og Morley får sjansen først, men skaper ikke noe. Inn kommer Balcers, Bryhnisveen, Berg-Paulsen, Brassart og Costello.

14. min.: Kampens første utvisning går til Rønnild for holding mot Kissel. Overtall for Oilers!

14. min.: Fortsatt trøbbel med Stjernen-målet. Vaktmesteren kommer på isen for å fikse det selv.

14. min.: Vikingstad prøver på en frekk variant, kjøkkenveien! Hanneborg har full kontroll.

13. min.: Pucken spretter mot Stjernen-målet. Bryhnisveen skyter, mens Søberg, Brassart og Balcers prøver å skape trafikk. Hanneborg blokkerer.

12. min.: Mål 1-0 Andreas Heier sender Stjernen i ledelsen! Det er definitivt mot spillets gang. Sveum taper en duell mot Niskakangas i rundvantet, Reichenberg får pucken og sender den inn til Heier i slottet. Klavestad er ikke i kroppen på ham, og det blir en enkel jobb for Stjernen-spilleren.

10. min.: Det blir en rask overgang for Oilers, som spiller opp på Søberg. Drar seg rundt Stjernen-målet. Pucken ender hos Meyer, som mister den.

9. min.: Oilers etablerer seg i offensiv sone, og spiller fin hockey. Østby trekker ned, Kissel kommer opp til blålinjen. Angrepet avsluttes med et skudd fra Bryhnisveen, før det er dropp i offensiv sone. Gode tendenser fra Oilers.

8. min.: Stor sjanse for Dan Kissel! Kommer alene med Hanneborg, drar pucken over på fatningssiden, men klarer ikke å få pucken forbi Stjernen-keeperen. Costello er på for å jakte en eventuell retur, men pucken er blokkert.

7. min.: Patrick Ulriksen er på isen. Oilers kommer sannsynligvis til å rulle på syv backer gjennom kampen.

7. min.: Det har vært en rolig start på kampen for Henrik Holm, med kun ett skudd på seg så langt.

6. min.: Oilers holder vesentlig bedre trykk offensivt, og er langt bedre i gjenvinningsfasen av spillet, enn tidligere denne sesongen.

4. min.: Balcers prøver seg på en lur variant på høyresiden, men lurer nesten seg selv. Stjernen snur, men Oilers vinner tlibake pucken.

3. min.: Oilers' fjerderekken, med Fredrikstad-gutten Sander Hurrød, presser Stjernen høyt. Hjemmelaget vinner pucken og setter fart, men kommer ikke dypt inn i Oilers' sone.

3. min.: Litt lang stopp i spillet. Dommerne sliter med å feste det ene målet. Da kommer vaktmesteren med drillen.

2. min.: Talge er inne med Martin og Morley. Blir spennende å følge den rekken i kveld, med den lokale krabbefiskeren.

1. min.: Balcers serverer Søberg, men avslutningen er for svak. Har ikke helt flyt med hvordan han treffer pucken der, Søberg.

1. min.: Pucken er droppet i Stjernehallen, kampen er i gang!

Før kampen:

Stavanger Oilers er i desperat poengjakt, og møter Stjernen på borteis i Fredrikstad. Laget som var tippet høyt av alle ekspertene før sesongstart ligger på åttendeplass, med bedre målforskjell enn Stjernen på niende.