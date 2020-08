Fredrikstad-rytter tok NM-gull

Finaleheatet i junior-NM i Drammen besto av Sindre Svepstad fra Trondheim Rideklubb, Østfold-rytterne Mira Høidal og Maria Louise Kingsrød fra Sarpsborg og Omegn Rideklubb, og Madeleine Berheim Skår fra Sandnes og Jæren Rideklubb.

Maria Louise Kingsrød fra Sarpsborg og Omegn tok sølv med hesten Urioso de Laume, men med tre feilpoeng fra innledende avdeling hjalp ikke to nullrunder i finalen. Dermed var det Fredrikstad-rytteren Mira Høidal fra Fredrikstad og Omegn Rideklubb som sikret seg juniorgullet med hesten Boleybawn Aashaste, skriver sportsmagasinet Hestesport.no.

Banen og de korte linjene var den største utfordringen for Mira i denne 1,40 m klassen.

– Det var fine baner, sa Mira om banebygger Anders Hafskjolds baner under mesterskapet.

– Det var mye linjer så man måtte hele tiden være på plass. Ble litt korte distanser for min hest i finalen, jeg har en hest med veldig stor galopp, så jeg måtte passe på holde han godt samlet før jeg kom på hinderne så han ikke ble så lang etterpå. Den viktigste oppgaven for meg var å klare å holde ham tilbake på linjene og gi ham plass til neste hinder, forteller Mira til bladet.

– Jeg har en hest med mye propell, han er veldig utholdende. Jeg er veldig heldig med det, for jeg tror det var mange som kunne bli tatt av varmen i dag!

– Jeg hadde et mål om pallplass, men det er jo mesterskap, så alt kan jo skje. Man kan lede veldig lenge og så kan alt falle sammen. Så jeg prøvde å holde hodet kaldt og tenke at dette var trening for de kommende årene, det var det jeg prøvde å forholde meg til – det jeg skulle tenke for å ri gode runder.