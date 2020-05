«Folk i Stjernen»: Thomas H. Arntsen

Av Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Thomas H. Arntsen (60) bør være et navn som lyder kjent for de aller fleste som besøker Stjernehallen i løpet av hockeysesongen – alle har i hvert fall hørt stemmen hans. På det meste har han vært speaker for fire forskjellige klubber, men er nå kun representert i sekretariatet til Stjernen Hockey og Slevik Innebandy.

LES OGSÅ: Stjernen markerer 60 år med 60 gamle og nye helter (Demokraten+)

Arntsens tilknytning til Stjernen begynte rundt 1977 hvor han ble med sin klassekamerat Sverre Stagre til hallen for å se kamp. Snart ble han vakt og passet porten i nordenden av Stjernehallen. Han har også vært hjelpeoppmann på juniorlaget – noe han var fram til 1982. Thomas fikk prøve seg bak mikrofonen allerede i 1978, men fra 1985 var han speaker på kampene til Stjernens A-lag. Et engasjement han fortsatt har i dag – gjennom over 40 år har han sett spillere, trenere og dommere komme og gå.

Arntsen har mange gode minner gjennom 40 år, han forteller om mange gode samtaler med folk i hockeyfamilien, og også gode «læremestere». Men han trekker fram NM-gullet i 1981 som et spesielt minne – både den avgjørende kampen på Jordal, men også hjemkomsten til hallen og byen.

Stjernen har betydd mye for Thomas, det er en vinteraktivitet han ikke ville vært foruten. Hockeymiljøet er et sted han føler seg hjemme. Betydningen deler han opp i tre elementer; interessen for hockey, han gjør en jobb for Stjernen som publikum er fornøyd med og han kan påvirke publikum og stemningen med latter, glimt i øyet og humor.

LES OGSÅ: Andreas Heier vokste opp med tommelen til fatter'n og mammas matpakker (Demokraten+)

Ved siden av hockeyen har Arntsen vært ansatt som journalist i Fredriksstad Blad siden 1986, men bidratt som frilanser og distributør i avisen siden 1975. Han liker motorsport og har vært med som en slags praktisk tilrettelegger, reiseleder og coach for laget til Ola Jæger siden 2012, som har ført til konkurranser i Sverige, Danmark, Polen og Latvia, i tillegg til tre sesonger med Formula Drift i USA. Han har holdt på med quiz i 15 år, og har også medlemskap i øl- og dartklubb.

Artikkelen er først publisert på Stjernens egne nettsider, og gjengitt med tillatelse fra Stjernen Hockey.

Flere «Folk i Stjernen»: