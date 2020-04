«Folk i Stjernen»: Terje Pedersen

Av Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Terje Pedersen debuterte på Stjernens A-lag som 16-åring når Stjernehallen sto ferdig i 1970. Han gikk gradene i ungdomsavdelingen, og ble etter hvert kaptein på A-laget. En veteran på isen, og Pedersen deltok også i trenergjerningen.

I sesongen 83/84 var han spillende trener sammen med Alf Petter Green, mens Trygve Skøien var lagleder i boksen. Han la opp som spiller i 1986, og var A-lagets trener i 87/88-sesongen. I senere tid har han også vært lagleder for yngre lag i Stjernens ungdomsavdeling, og er leder i klubbens kontrollutvalg sammen med Per Hasselgård og Dagfinn Reinertsen.

Terje Pedersens beste minner var Stjernens opprykk til 1.divisjon (norsk hockey daværende øverste divisjon) i sesongen 73/74, samt NM-gull i 1981 og 1986. For han har Stjernen betydd enormt mye, og har formet han som person blant annet i arbeidslivet og lederroller han har innehatt. Det som står sterkest er kameratskapet og de vennskapene som kom fra det er hans beste venner den dag i dag.

For tiden er Pedersen pensjonist, men jobber litt for Norsk Bibliotektransport. Tidligere har han jobbet over 40 år i Norges Bank. Ellers tilbringer han tid med kona, barn og barnebarn, og tar jevnlig et slag golf med venner i Stjernen-miljøet.

