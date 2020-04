«Folk i Stjernen»: Jens Robert Grønli

Av Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Jens Robert (45) er engasjert i sekretariatet i Stjernehallen, hvor han bidrar med teknikken. I tillegg er han hockeypappa og har to sønner som spiller på henholdsvis U16 og U18.

Som hockeypappa har han hatt forskjellige roller i Stjernens ungdomsavdeling. Det startet som matris og lagleder for 05-laget i noen sesonger, med et opphold i Winter Classic-sesongen. Forrige sesong var han lagleder for 03-laget.

Grønli har mange gode minner fra Stjernen. Han så spillere som Ørjan Løvdal, Chris St. Cyr, Hasse Edlund, Oldrich Valek og Morten Finstad fra tribuneplass. Han har mange gode minner fra sin tid i ungdomsavdelingen med alle kamper, turer, cuper med mere sammen med spillere, trenere og andre foreldre. Seire mot erkerival Sparta, han trekker spesielt frem 7-0 seieren for noen år siden.

Sist, men ikke minst, husker han Winter Classic godt hvor han hadde ansvaret for opp- og nedrigging av isbanen. Den siste uka var han på stadion 22 timer i døgnet, og selv om det var mye jobb så trekker han frem samarbeidet med alle impliserte, og spesielt Per Anders Müller, som en stor glede.

Stjernen Hockey betyr mye for Jens Robert. Det har blitt mange gode minner og gode vennskap opp gjennom årene. Han har tilbragt mange timer i hallen, og nevner at på grunn av Stjernen så trenger han ikke lure på hvor guttene hans er – da trening og kamper krever mye tid.

Utenfor hockeyen så jobber Jens Robert i Elvia (tidligere Hafslund Nett) med planlegging av kundetilknytninger til strømnettet. Han pendler til kontoret i Oslo, og utenom jobb går tiden med til å følge opp resten av familien (han er gift, og har også ei datter som driver med turn og dans) samt ta vare på hus og hage. De bor i Engelsviken og trives veldig godt, spesielt om sommeren.

