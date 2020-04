«Folk i Stjernen»: Bjørn Viggo Nilsen

Av Geir Karlsen/Stjernen Hockey

At Bjørn Viggo Nilsen har et bankende hjerte for Stjernen Hockey hersker det liten tvil om. Nilsen er en veteran når det kommer til tribunesliting for å se byens røde iskrigere slåss om nye seire og poeng. I tillegg har han vært en trofast sponsor av klubben gjennom firmaet Installatøren AS. Han følger også opp Stjernens U18-lag hvor hans sønn for øyeblikket spiller.

LES OGSÅ: Stjernen markerer 60 år med 60 gamle og nye helter (Demokraten+)

Hans beste minne fra sin tid i Stjernen er åpningsseremonien under Winter Classic på Fredrikstad stadion i 2017. For Nilsen har Stjernen betydd nærmest liv eller død – han satt seks år som styreleder i klubben, og det tok nesten livet fra han med et hjerneslag i 2016. Men det er liten tvil om at Bjørn Viggo har vært sentral i å snu en klubb som vaklet litt økonomisk til å kunne stå på et solid fundament som man nå bygger videre på.

Bjørn Viggo Nilsen er arbeidende styreleder og eier av Installatøren Gruppen, en ivrig sponsor i nærmiljøet. Ellers benytter Nilsen tiden til å være sammen med familien og tilbringe mye tid på hytta.

Artikkelen er først publisert på Stjernens egne nettsider, og gjengitt med tillatelse fra Stjernen Hockey.

Flere «Folk i Stjernen»: