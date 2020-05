«Folk i Stjernen»: Benjamin Løvdal

Av Geir Karlsen/Stjernen Hockey

Benjamin Løvdal (20) begynte på hockeyskolen i Stjernen da han var fire år gammel, og har gått gradene i klubbens ungdomsavdeling siden. Denne sesongen har han vært en del av Stjernens U21-lag. Ifølge Eliteprospects, har han hittil 214 kamper til sammen for U18, U20 og U21, med 57 poeng fordelt på 18 mål og 39 målgivende pasninger.

Han forteller at han trives godt, og har et tett og fint forhold til sin far, Stjernen-legenden Ørjan, som nå er markedssjef i klubben. Han bidrar også frivillig i klubben, og jobber med U10 så ofte han har mulighet.

Benjamins hittil beste minne i klubben er fra 2015. U15, U16 og U20 tok NM-gull samtidig, og han synes det var veldig morsomt å få ta del i norsk hockeyhistorie.

Stjernen har bidratt til å forme Løvdal både som spiller og person. Han forteller om et sterkt og unikt samhold internt i laget som betyr mye for ham. Han tror ikke man finner en så bra kultur og samhold i andre idretter.

Ved siden av hockeyen jobber Benjamin for Vegg og Tak Assistanse, mens han søker seg inn på Høgskolen i Østfold for å utdanne seg til førskole- eller barnehagelærer.

Artikkelen er først publisert på Stjernens egne nettsider, og gjengitt med tillatelse fra Stjernen Hockey.

