FFK til Bergen i første serierunde

Åsane blir FFKs første motstander i 1. divisjon etter fjorårets opprykk, og rødbuksene møter bergenserne borte. Andre serierunde kommer Sandnes Ulf på besøk til Fredrikstad, mens Sogndal venter borte i den tredje kampen.

De tre første kampene spilles 6., 12. og 19. april, henholdsvis tirsdag 18.00, mandag 20.00 og mandag 20.00, ifølge Norges Fotballforbunds oversikt.

NFF slapp onsdag ettermiddag serieoppsettet for Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon samt de to øverste divisjonene for kvinner.

I de påfølgende kampene skal FFK møte Jerv, Aalesund og HamKam, før Ull/Kisa, Grorud, Ranheim og KFUM Oslo står for tur. FFK skal spille årets kamper på forskjellige ukedager, så det gjelder å følge med.

FFK avslutter sesongen 2021 hjemme mot Aalesund, borte mot HamKam og hjemme mot Ranheim i siste runde, som er satt opp 6. november.

Klubben opplyste 15. januar at de på det tidspunktet hadde solgt rundt 1.200 sesongkort – nesten 50 prosent flere enn på samme tid de siste sesongene.

