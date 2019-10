Stjørdals Blink ga fra seg poeng for første gang siden 1. september da søndagens oppgjør mot FFK endte 2-3.

Etter 27 minutters spill tok Blink ledelsen ved Sander Erik Kartum, mens Mats Lillebo fant nettmaskene åtte minutter etter pause.

Tim Nilsen reduserte for Fredrikstad etter 66 minutter, og Henrik Kjelsrud Johansen utlignet åtte minutter før slutt. Langt inn i overtiden sørget midtstopper Stian Stray Molde for at snuoperasjonen var et faktum.

Med to serierunder igjen, er det dermed fortsatt en teoretisk mulighet for FFK til å klare både direkte opprykk og kvalik. Rødbuksene er nå nummer tre i 2. divisjon avdeling 1 med 49 poeng. Kvik Halden topper tabellen med 55 poeng, mens Blink står på 54.

Førstkommende helg tar FFK imot Kvik på Fredrikstad stadion.

(NTB/Demokraten)