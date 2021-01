Thomas Drage har denne uka signert en ny avtale med FFK, som binder ham til klubben ut 2023-sesongen. Det melder FFK på sine nettsider.

Nordlendingen har 41 kamper for rødbuksene på to sesonger. Drage uttaler til samme kilde:

– Jeg er veldig fornøyd med å ha signert ny kontrakt. Jeg trives veldig godt i Fredrikstad. Vi har noe spennende på gang med tanke på treningskultur og spillestil, som har mange likhetstrekk fra perioden min i Bodø/Glimt i 2017/2018, sier han.

Den tidligere landslagsspilleren har ved siden av å bære FFK-drakta også vært trener for klubbens kvinnelag og har nå jobben som assistenttrener på juniorlaget.

Drage ble i fjor omskolert fra kant til indreløper, hvor han har etablert seg som en viktig spiller for rødbuksene.

– Thomas har virkelig funnet seg til rette på midtbanen. Med klokskap, teknikk, forflytningskraft, en strålende høyrefot og en stor dedikasjon til å utvikle seg, ser vi for oss at Thomas blir en viktig bidragsyter i FFK i mange år. Vi er veldig glade for å ha ham med oss i minst tre år framover, sier daglig leder og sportssjef Joacim Heier, til klubbens nettsider.

