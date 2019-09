Bullen bryter i 57-kilosklassen, og var det siste gjenværende norske håpet i mesterskapet.

Fredrikstad-bryteren fikk en flott start på VM med å vinne på fall over Nuraida Anarkulova fra Kirgisistan tidlig tirsdag morgen.

Bullen fikk tidlig inn fire poeng etter å ha fått sin motstander ned på matten. Etter kort tid fikk hun også Anarkulova ned på rygg, og kampen var over etter kort tid.

I åttedelsfinalen ble det verre for Bullen mot Anastasia Nichita. Etter stillingskrig de første to minuttene gikk den norske bryteren på et kast og havnet med det under 0-4.

Like etter en kort hvile fikk motstanderen inn ytterligere to poeng. En ny nedriving ga 8-0, og det hjalp lite at den norske bryteren reduserte til 2-8. Det endte til slutt med et klart 2-11-tap.

Bullens videre skjebne og mulig OL-plass var avhengig om Nichita tok seg videre fra kvartfinalen. Hun tapte derimot klart for japanske Risako Kawai.

De øvrige fem norske utøverne, fire menn og en kvinne, røk alle ut etter bare én kamp på matta. Dermed ble årets VM ingen stor suksess for Norges vedkommende.

Det skal brytes om OL-plasser til våren.

