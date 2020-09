Bronse til Fredrikstad-jentene

Av: Rune Helle/Vestpress

Gullvinner Tjalve og Vidar som ble nummer to har begge løpere fra det ganske land.

– Mens hele laget vårt er fra Fredrikstad, sier bronse-jentene.

Her er samtlige oppflasket i moderklubben FiF. Emma Bakkevik løp 100 meter, Marlén Aakre 200, Ida Breigan 300, mens Nora Wold hadde den avsluttende 400-meteren.

Saken fortsetter under bildet.



Nora Wold løp sisteetappen på søndagens stafett under NM i Bergen. Her har hun vekslet med Ida Breigan. Foto: Vestpress

Fredrikstad lå på fjerdeplass etter tredje etappe. Nora fikk laget raskt opp på tredjeplass. Ved inngangen til siste sving hadde hun tatt igjen topplagene. På oppløpet var imidlertid Tjalves Amalie Iuel som ventet for god.

– Jeg trodde aldri helt på seier, men jeg hadde et håp om at en av de to foran skulle sprekke, sier Nora.

I vinter ble det sølv på 4 x 200 meter på Fredrikstad.

– Stafett er virkelig moro, avslutter kvartetten.