Aga avgjorde for Fredrikstad

Verken Fredrikstad eller Jerv maktet å sette ballen i nettet før pause. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Aga ble matchvinner da han satte inn kampens eneste mål sju minutter før slutt. Dermed tok Fredrikstad alle tre poengene. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-0.

Fredrikstads Júliús Magnússon og Philip Aukland fikk se det gule kortet.

Marius Lien var dommer i oppgjøret. 6420 tilskuere hadde tatt turen.

Dermed var seriespillet over for de to lagene. Fredrikstad sikret vant seriemesterskapet etter å ha plukket med seg 64 poeng. Jerv innkasserte totalt 31 poeng, noe som holder til en foreløpig 15.-plass på tabellen.

For Jerv ender sesongen med 40 scorede mål, mens de har sluppet inn 59 mål. Dette året har Fredrikstad vært bunnsolide i forsvar, og slapp kun inn 23 mål. I angrep ble det 50 mål.

Jóannes Bjartalíd noterte seg for elleve nettkjenninger for Fredrikstad, mens Samuel Pedro banket inn 14 mål for Jerv.

