Fredrikstad på stø kurs mot eliteserien etter 2-1 borte mot Ranheim

Brandur Hendriksson og Sondre Sørløkk sto for målene etter pause, mens Bendik Bye scoret hjemmelagets mål.

Fredrikstad har nå åtte poengs forsprang (51) til Vegard Hansens Kongsvinger-lag (43). KFUM Oslo, som spiller hjemmekamp mot Mjøndalen søndag, har 41 poeng.

Det var to lag som risikerte lite i 1. omgang. FFK-trener Mikkjel Thomassen og Ranheim-trener Kåre Ingebrigtsen etterlyste litt mer aggressivitet etter hvilen fra sine lag.

Det fikk de. Hendriksson sendte serielederne opp i ledelsen etter en drøy times spill på en kontring. Den tidligere Ranheim-spilleren Sørløkk fikk god tid inne i feltet til å stokke beina og sende ballen til Hendriksson, som hadde fritt fram til mål.

Sørløkk ga seg ikke og var høyest inne i feltet på et frispark og headet inn 2-0 mot sine gamle lagkamerater.

– Det var litt spesielt å være tilbake her, men jeg synes vi gjorde det litt unødvendig spennende, sa Sørløkk til TV 2.

Det ble litt dramatikk mot slutten da Jonas Bolkan Nordli ble tatt ulovlig inne i feltet. Bendrik Bye fikk forsøke seg fra straffemerket, Håvar Jenssen reddet, men Bye scoret på returen.

Kongsvinger-seier

Skeid sjokkerte hjemme over Kongsvinger da Simen Kvia-Egeskog satte 1-0 etter 26 minutter, men Kongsvinger slo raskt tilbake og tok en viktig 2-1-seier etter fem seiersløse kamper.

Martin Vinjor utlignet tre minutter etter Skeids ledermål. Martin Hoel Andersen scoret vinnermålet åtte minutter i 2. omgang. Med tre poeng tok laget seg opp til annenplass med åtte poeng opp til Fredrikstad.

Skeid virker fortapt i bunnen med sine 11 poeng.

Poengdeling

Hødd møtte Jerv i en bunnkamp som endte 2-2. Jerv tok seg over kvalifiseringsplassen med sine 27 poeng, mens Hødd forsatt er nest sist.

Bassekou Diabate sendte gjestene i ledelsen etter snau halvtime. Alfred Scriven utlignet for hjemmelaget tre minutter før sidebytte. Diabate sendte Jerv i ny ledelse åtte, men Scriven ble også tomålsscorer da han utlignet til 2-2 etter en times spill.

Sogndal tok ett poeng etter to kamper uten da det ble 1-1 hjemme mot Åsane. Martin Sjølstad scoret 1-0 for sogningene tidlig i 2. omgang, mens Åsane utlignet ved Sindre Austevoll med et kvarter igjen av kampen.