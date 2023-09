Grace Bullen herjer i VM – sikret semifinale og OL-plass

Fredrikstad-bryteren har vist kjempeform i innledningen på VM-turneringen i Beograd. I kvartfinalen mot rumenske Incze fikk hun tidlig seks poeng etter en nedriving og påfølgende rulle. Deretter fulgte det norske håpet opp med å sikre seg ytterlige fire poeng og vant dermed på teknisk suverenitet.

I åttedelsfinalen slo Grace Bullen nigerianske Esther Omolayo Kolawole på fall. Bullen sikret seg der tre poeng etter en nedriving etter stillingskrig de første to minuttene av kampen.

Den nigerianske motstanderen reduserte så til 1–3 i en situasjon som endte med at Bullen pådro seg en rift og måtte ha behandling.

Like etter slo den norske jenta til og fikk motstanderen sin på ryggen med 1.26 minutter igjen av kampen. Åttedelsfinalen endte dermed i fallseier med 7–1 i poengprotokollen.

I sin første kamp onsdag brukte Grace Bullen bare 21 sekunder på å slå Angelina Rodrigues Miranda fra Kapp Verde på fall.

Den norske bryteren gikk offensivt ut mot Miranda og fikk raskt en nedrivning etterfulgt av et fall. Dermed var kampen over svært raskt.

Bullen har sikret seg en topp fem-plassering i VM med kvartfinaleseieren mot Incze. Det betyr at hun er klar for neste års OL i Paris allerede nå.

Det gjenstår to OL-kvalifiseringer før sommerlekene i Paris neste sommer.

I semifinalen senere i dag venter Sakura Motoki fra Japan, som knuste brasilianske Lais Nunes i kvartfinalen.

PS! Fra før er en annen Fredrikstad-utøver også klar for neste års Sommer-OL i Paris: Roeren Lars Martin Benske, i duo med Ask Jarl Tjøm, skaffet OL-billett da de nådde VM-finalen for et par uker siden.

