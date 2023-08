FFK slo Kongsvinger – fikk tre poengs luke på toppen av tabellen

Fredrikstad fikk en fryktelig start på kampen da Sondre Sørløkk måtte tusle av banen med en skade etter bare 24 minutter.

Likevel holdt de vertene unna til pause, og bare åtte minutter inn i andre omgang sendte Patrick Metcalfe gjestene i ledelsen med en kanonkule fra utenfor 16-meteren.

Og FFK var ikke ferdig der. Bare tre minutter senere kunne de tilreisende supporterne igjen slippe jubelen løs etter at Jóannes Bjartalíd doblet ledelsen.

Fredrikstads spillere feirer scoring med tilhengerne i bortekampen mot Kongsvinger. (Geir Olsen/NTB)

Ni minutter før full tid blåste Ludvig Langrekken liv i kampen igjen da han reduserte for Kongsvinger, men til hjemmesupporternes fortvilelse ble det kampens siste mål.

Dermed skiller det tre poeng mellom lagene på toppen av 1. divisjonstabellen. De to øverste lagene rykker direkte opp til Eliteserien neste sesong.

Det var et uvanlig stjernespekket oppmøte i Kongsvinger med profiler som skiskytterkongen Johannes Thingnes Bø og Lillestrøm-stopper Ruben Gabrielsen på tribunen.

Nytt KFUM-tap

På 3. plass jakter et litt vaklevorent KFUM Oslo-lag, som gikk på sitt andre strake tap da de tok imot Hødd på Ekeberg.

Forrige runde endte i 2-4-tap borte mot Ranheim, og onsdag kveld sikret Gustav Mogensen 1-0-seier til Hødd. Oslo-klubben ligger likevel bare fire poeng bak Kongsvinger på 2. plass.

Søndag møtes nettopp Kongsvinger og KFUM på Gjemselund, som gjør at topplaget FFK vil få enda større luke til ett eller begge lagene dersom de selv vinner hjemme mot Hødd søndag.

Start med i toppen

Start har for virkelig også kastet seg inn i opprykkskampen etter at de vant 1-0 hjemme over Åsane. Kristiansand-laget ligger bare ett poeng bak KFUM på tabellen.

To poeng bak der igjen følger Sogndal, som tapte 0-3 borte mot Raufoss. De har imidlertid én kamp mindre spilt enn konkurrentene.

Ranheim sikret også tre viktige poeng da de vant 1-0 borte mot Skeid, mens Mjøndalen og Jerv måtte si seg fornøyd med 2-2 og poengdeling.

Kristiansund innehar fortsatt den siste kvalikplassen, men opprykkshåpet begynner å leve farlig etter at de tapte 0-1 hjemme for Sandnes Ulf. Bryne vant også 3-1 hjemme over Moss.

