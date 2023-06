Nytt gull til Norge i Special Olympics

Norge har sanket medaljer i rytmisk gymnastikk (RG). Onsdag ble det gull til Norge også i lagkonkurransen tropp i Special Olympics-lekene i den tyske hovedstaden, opplyser Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

Blant de fire utøverne på laget i rytmisk gymnastikk (RG) er Sanna Nes fra Fredrikstad, Julie Adele Fjeldengen fra Sarpsborg, Emilie Søiland fra Bærum og Sofia Mathisen fra Bærum.

– Det beste med å vinne gullet var at vi gjorde det sammen, sier Søiland.

Tidligere i uka har Fjeldengen fått et gull og Mathisen skaffet tre sølv, et gull og en bronse mens Søiland har fått ett gull og to sølv og Nes et sølv.

Special Olympics er verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemming. 7000 utøvere fra 190 land konkurrerer i Berlin ut uka.

