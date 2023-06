Emrik alltid med for å feire med FFK-supporterne

– Han elsker det, forteller Alba om poden, som debuterte som FFK-tilskuer mot slutten av forrige sesong.

Siden har Alba junior, som fyller ett år 2. august, stort sett vært fast inventar på FFKs hjemmekamper – ofte sammen med flere av de andre småbarna som har en pappa på laget.

FFK-spillerne feirer seire med supporterne på Sørsia. En ny sjanse bød seg for lille Emrik etter søndagens 3-1-seier mot Start. På pappas skuldre fikk han oppleve jubelbruset fra supporterne etter kampen.

– Emrik er med på hjemmekampene, og han liker godt å få være med ut på matta når vi har vunnet. På stadion er han ordentlig glad og blid og skriker entusiastisk av at det er mye folk og liv, forteller Riki Alba til Dagsavisen Demokraten.

Når vi spiller sånn, begynner det å lukte litt svidd av oss. — Riki Alba, FFK-spiller som føler det begynner å løsne for laget offensivt

Emrik blir ett år i august, men stortrives allerede når han får være med pappa Riki Alba ut på banen etter seier hjemme på Fredrikstad stadion. Her er Start beseiret med 3-1. (Tommy Skauen)

Viktig seier

Selv om Emrik ikke helt forstår betydningen av tre poeng ennå, vet faren hans godt å sette pris på seirene. FFK klatret til andreplass på tabellen etter triumfen mot Start.

– Det føltes utrolig deilig, i det som var avslutningen på en temmelig hektisk kampperiode. Cupkampen mot Viking for noen dager siden kostet mye krefter. Vi visste at vi kom til å møte et heltent Start, og nå handlet det om å skvise ut det siste lille. Det gjorde at det føltes ekstra godt med tre poeng, som var utrolig viktig for oss nå, sier Alba.

FFK-spillerne jublet og feiret sammen etter at Ludvig Begby satte inn 3-1 på overtid av kampen mot Start. (Tommy Skauen)

Sønnen Emrik har nemlig ikke rukket å bli en veteran foran Sørsia ennå, for den siste hjemmeseieren er bare sesongens tredje.

Start-seieren var også første gang i år at FFK scoret tre mål i én og samme kamp, selv om rødbuksene fortsatt er både ubeseiret og det klart gjerrigste laget defensivt, med bare seks baklengsmål.

– Jeg føler det har løsnet litt hva gjelder offensiv uttelling. Vi har spilt mange gode kamper defensivt, men ikke helt funnet rytmen framover på banen. Der synes jeg vi har sett mye bedre ut de to siste kampene, mot Viking og Start. Når vi spiller sånn, begynner det å lukte litt svidd av oss, mener Alba.

– Har en offensiv kampplan

Angriperen er lagets toppscorer alene, hvis vi regner med cupen, etter å ha gitt FFK ledelsen både i 1-1-kampen hjemme mot Moss og i 2-1-seieren hjemme mot Åsane samt i cuptapet hjemme mot Viking.

I serien må Alba finne seg i å dele toppscorertittelen med vingback Stian Stray Molde, som også har to fulltreffere. Foruten også to selvmål blant de 12 FFK har scoret til nå – bare Raufoss og Bryne har scoret færre – har seks spillere notert ett mål hver.

Publikum satte pris på FFKs tredje seier på hjemmebane for sesongen. (Tommy Skauen)

– Som lag har vi jo ikke scoret nok mål. Det sier sitt at jeg er toppscorer med tre og at en forsvarsspiller er neste på lista med sine to. Vi har til nå brukt mye krefter på å forsvare oss og har sluppet inn desidert færrest av alle. Tidligere har vi skapt lite offensivt og vi ser på det som at hele laget har ansvaret for det.

– I hvilken grad skyldes det taktikk og spillestil?

– Det skyldes ikke det taktiske. Vi har egentlig en ganske offensiv kampplan, men som krever at vi spillerne må navigere i måten vi spiller på. Vi må uttrykke oss og være kreative nok med ball, og det er opp til oss som er ute på banen, mener Alba, som håper at poden også blir en ivrig fotballspiller selv.

Emrik fikk være med pappa Riki Alba og Nora med pappa Mads Nielsen ut på banen etter seieren mot Start. (Tommy Skauen)

Emrik har ennå ikke tatt sine første skritt, men er glad i å leke med ball.

– Han tar ballen med hendene. Jeg skal nok sørge for at det ligger en fotball klar når han begynner å gå selv, så får vi håpe at han vil sparke den også, slutter Alba.

FFK har altså ikke tapt en seriekamp til nå i sesongen, og står med fem seire og sju uavgjorte (flest av alle) til nå. Med 12 av 30 kamper unnagjort, ligger laget på andreplass med 22 poeng og to bak Kongsvinger i tet. Bak FFK er tabellen svært jevn.

