Parkering og trafikk under Fredrikstad Cup

I pinsehelgen strømmer tusenvis av håndballspillere, deres familier og venner til Fredrikstad fra hele landet. Med 695 lag er Fredrikstad Cup Norges desidert største håndballcup.

Når byen skal ta imot så mange tilreisende, byr det på trafikale utfordringer. Derfor har kommunen innført en rekke spesifikke trafikk- og parkeringsbestemmelser som gjelder denne helgen.

Gamlebyen

Det vil bli uteservering i Voldportgaten i Gamlebyen under Fredrikstad Cup i håndball i pinsehelgen 26.-29. mai. Det betyr at det vil bli stengt for biltrafikk i Voldportgaten mellom Voldgaten og Raadhusgaten. I Færgeportgaten blir det biltrafikk i begge kjøreretninger der det til vanlig er enveiskjørt.

Det betyr at det ikke kan parkeres på beboerparkeringen i Færgeportgaten mellom Voldgaten og Kirkegaten. Parkering langs lekeplassen i Voldgaten blir også forbudt. Det skiltes all stans forbudt.

Kongsten

Parkeringsplassene ved Kongsten-området disponeres av Fredrikstad Cup.

Det vil bli skiltet parkering forbudt i Torsnesveien, Heibergs gate og W. Blakstads gate på Kongsten.

Lørdag 27. mai vil det være begrenset fremkommelighet i Kongsten-området grunnet konsert med ca. 11000 deltakere. Om mulig anbefaler vi å unngå bilkjøring i området mellom kl. 18.00 og 23.00. Etter konserten, mellom kl. 20.45 og 22.30, blir Heibergs gate enveiskjørt mot Øra mellom krysset ved Kongstenhallen / innkjøring til Gamlebyen (Gamlebyveien / Torsnesveien / Heibergs gate) og W. Blakstads gate. Det blir skiltet all stans forbudt ved krysset. Her vil politiet også være til stede.

Tollbodplassen

Det er tilbud om gratis parkering på Tollbodplassen i pinsehelgen 26.-29. mai.

Herfra er det kort vei til fergeleiet på Cicignon og byferga over til Gamlebyen. Byferga er gratis. Det er gangavstand fra Gamlebyen til Kongstenhallen.

Trosvik

På Trosvik vil det bli skiltet parkering forbudt i Knipleveien, Unnebergveien, Th. Thomassens vei og Stræbsomhet. Det har sammenheng med håndballkamper på Mercurbanen og for å sikre fremkommeligheten i området.

Byferga

Det beste rådet er å sette fra seg bilen hvis du har mulighet for det. Du kan gå, sykle, ta byferga eller bussen. Byferga er gratis og har to fergeruter til og fra Gamlebyen:

Cicignon - Gamlebyen (tvers over elva)

Gamlebyen - Smertu - Sentrum - Værste - Gressvik - Ålekilene

Rutetider finner du på nettsidene www.fredrikstad.kommune.no/byferga og www.entur.no

Buss

Det er flere busslinjer som stopper ved Kongsten på utsiden av Gamlebyen. Skriv Gamlebyen eller Kongsten som ankomststed i reiseplanleggeren, så får du flere alternativer.

Rutetider finner du på nettsidene www.ostfold-kollektiv.no og www.entur.no