FFK nær halvfullt stadion til jubileumskampen

Rødbuksene fikk den best tenkelige start på sesongen i 1. divisjon med en knapp seier borte mot opprykksfavoritt Kristiansund i seriepremieren tidligere i uka.

Søndag venter rivaloppgjør hjemme mot Moss, når de to gamle storhetene møtes i seriesammenheng for første gang på snart tre år.

Kampen er blitt markedsført som jubileumskamp i sammenheng med at FFK fyller 120 år i år, og forventningene til den bebudede folkefesten begynner å bygge seg opp.

– Får litt eliteserie-vibber

FFK har fredag ettermiddag solgt et sted mellom 5.500 og 6.000 billetter. Fredrikstad Stadion har kapasitet til cirka 12.500 tilskuere.

– Vi vet jo at så fort vi passerer 6.000 tilskuere på Fredrikstad stadion, så blir det en veldig fin ramme rundt kampen og man får litt eliteserie-vibber. Vi vet også at billettsalget gjerne går raskest de to-tre siste dagene før kamp, så vi håper ennå å nærme oss 7.000 på tribunen i jubileumskampen, sier kommersiell leder Espen Østerhaug i FFK til Dagsavisen.

I tilsvarende oppgjør mellom FFK og Moss i 2018 – i 2. divisjon – var det over 10.400 på tribunen, da Fredrikstad-publikummet ga VG eliteserie-vibber. Tallene danket ut nesten samtlige eliteserie-oppgjør den runden, satte publikumsrekord for 2. divisjon og daværende FFK-er Rocky Lekaj slo fast overfor VG at Fredrikstad er en fotballgal by.

Foran et stort publikum søndag, er en ny seier og nye tre poeng i starten av sesongen heller ikke å forakte, innrømmer Østerhaug, som gjerne ser at fotballbyen Fredrikstad våkner til nytt liv denne sesongen.

– Det er klart at sportslig utvikling og suksess på banen har alt å si for engasjementet og interessen rundt oss. Så vi tar gjerne en seier, ja!

Moss med siste stikk

FFK har i alle fall nyere innbyrdes statistikk på sin side mot de nyopprykkede fra nabobyen: De ti siste årene har de to klubbene møttes åtte ganger i serie- og cupsammenheng. Av disse har FFK vunnet seks ganger.

Men mossekråkene tok siste stikk, med 3-1 i cupkampen på Melløs i 2021. De gule og svarte vant også da lagene sist møttes i Fredrikstad. Resultatet ble 0-1 i seriekampen i 2. divisjon i juni 2019.

Etter millenniumskiftet har FFK vunnet åtte av de 13 oppgjørene mot Moss, mens bare to har endt uavgjort.

Etter 2. verdenskrig har lagene møttes 27 ganger, og FFK med et samlet, historisk overtak. Rivaloppgjørene har resultert i 13 FFK-seire, åtte til Moss og seks uavgjorte kamper. Målforskjell totalt: 52-32 i FFKs favør, ifølge statistikken hos NTB-tjenesten nifs.no.

