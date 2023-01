Stjernen knust av Oilers i Stavanger

Hjemmelaget tok en tidlig ledelse da Christoffer Karlsen erobret pucken i motstanderens sone og serverte André Bjelland Strandborg sjansen til å knalle inn 1-0.

Andreas Klavestad doblet ledelsen 16 sekunder før første pause. Han leverte en lekkerbisken ved å lure pucken inn fra nesten død vinkel.

I midtperioden la Martin Lefebvre ut på et dribleraid før han økte til 3-0. Etter å ha levert to assist, satte Karlsen punktum med 4-0-målet i nest siste minutt. Pasningen fikk han fra Strandborg.

Før tirsdagens kamp hadde Sparta, Stavanger og Vålerenga like mange poeng, nå er Oilers tre foran de to andre, riktignok med to kamper flere spilt enn Sparta.

Stjernen er på sjetteplass, men bare sju poeng bak Oilers.

Allerede torsdag er det full serierunde i eliteserien.

---

Kampfakta

Ishockey eliteserien menn tirsdag, 33. runde:

Stavanger – Stjernen 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)

3276 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (3.22) André Bjelland Strandborg (Christoffer Karlsen), 2-0 (19.44) Andreas Klavestad (Bryce Gervais).

2. periode: 3-0 (28.28) Martin Lefebvre (Karlsen, Ludvig Hoff).

3. periode: 4-0 (58.09) Karlsen (Strandborg, Hoff).

Utvisninger: Stavanger 4 x 2 min., Stjernen 5 x 2 min.

---