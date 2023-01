Ingen rene Fredrikstad-dueller i cupens første kvalikrunde

Norges Fotballforbund kom med oversikten mandag. I utgangspunktet er kampene satt til 19. og 20. mars, men kan spilles tidligere dersom lagene blir enige om å gjøre det.

For Kråkerøy ILs del er det duket for hjemmekamp i den første av to kvalifiseringsrunder, der de møter Tistedalen. Også Lisleby skal være vertskap når de får bryne seg på hardtsatsende Råde.

Det siste Fredrikstad-laget som kommer inn i det tidligste stadiet av norgesmesterskapet i fotball i 2023, Østsiden, må ta en kjøretur i retning Sarpsborg for borteoppgjør mot Borgen.

Det er også duket for et skikkelig lokaloppgjør blant Østfold-lagene som deltar i cupkvalifiseringen, nemlig et møte mellom de to gamle storhetene og erkerivalene Sparta Sarpsborg og Sarpsborg FK.

Vinnerne av disse kampene går til en siste kvalikrunde. Med seier også der, betyr det plass i første ordinære NM-runde, som er lagt til 24. mai.

Lag som Fredrikstad FK, Sarpsborg 08, Moss, Kvik Halden og Sprint-Jeløy er direktekvalifisert til cupens 1. runde.

Slik spilles første kvalifiseringsrunde:

Norild – Kirkenes, Porsanger – Hammerfest, Nordlys – Bossekop, Hamna – Skarp, Senja – Skjervøy, Finnsnes – Ishavsbyen, Krokelvdalen – Storelva, Landsås – Skånland, Harstad – Melbo, Lofoten – Sortland, Medkila – Innstranda, Bossmo & Ytteren – Rana, Hulløy – Grand Bodø, Fauske/Sprint – Sandnessjøen, Mosjøen – Flatanger, Melhus – Trønder-Lyn, Vuku – Sverresborg, Rørvik – Verdal, Namsos – Steinkjer, Heimdal – Tiller, KIL/Hemne – Orkla, Hitra – Trygg/Lade, Kvik – NTNUI, Charlottenlund – Tynset, Tomrefjord – Rollon, Dahle – Sunndal, Midsund – Vestnes Varfjell, Surnadal – Eide og Omegn, Ørsta – Volda, Hovdebygda – Bergsøy, SIF/Hessa – Herd, Høyang – Årdal, Eid – Stryn, Fjøra – Voss, Flaktveit – Sandviken, Austevoll – Bremnes, Osterøy – Fyllingsdalen, Tertnes – Frøya, Nymark – Stord, Arna-Bjørnar – Gneis, Askøy – Loddefjord, Sund – Varegg, Nordhordland – Lyngbø, Nord – Djerv 1919, Åkra – Sola, Riska – Eiger, Vardeneset – Madla, Ålgård – Frøyland, Forus og Gausel – Hinna, Hana – Varhaug, Rosseland – Randaberg, Mandalskameratene – Vindbjart, Randesund – Donn, Våg – Express, Trauma – Urædd, Stathelle – Storm, Hei – Tollnes, Nøtterøy – Halsen, Teie – Flint, Re – Sandefjord BK, Drammens BK – Modum, Svelvik – Eiker/Kvikk, Hallingdal – Hønefoss, Åskollen – Lommedalen, Vestfossen – Åssiden, Fagerborg – Oldenborg, Kolbotn – Christiania, Heming – Manglerud Star, Holmlia – Gamle Oslo, Stovner – Grei, Årvoll – Oppsal, Holmen – Ready, Sander – Sørumsand, Reinsvoll – Furnes, Faaberg – Lillehammer, Ottestad – Brumunddal, Valdres – Toten, Løten – Engerdal, Flisa – Nybergsund, Gran – Kolbu, Eidsvold IF – Skjetten, Raumnes & Årnes – FuVo, Kløfta – Skedsmo, Borgen – Østsiden, Sparta Sarpsborg – Sarpsborg FK, Drøbak-Frogn – Ås, Kråkerøy – Tistedalen, Lisleby – Råde.

