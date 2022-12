Bullen enig med bryteforbundet om satsing

Det skriver forbundet i en pressemelding.

Bullen og Norges Bryteforbund har inngått en avtale som skal optimalisere bryterens sportslige satsing fram mot OL i Paris.

Bullen har siden VM på hjemmebane i fjor satset med personlig trener i Georgia og Paris etter at hun takket nei til forbundets sportslige tilbud. Hun har kritisert forbundet hardt for den manglende satsingen.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet til en enighet. At vi nå kan legge all energien på trening for å prestere best mulig på stevner er alt jeg ønsker å gjøre. Det får jeg muligheten til nå og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Bullen i pressemeldingen.

I september tok Bullen VM-sølv i 59-kilosklassen.

– Bryteforbundet ønsker i fremtiden å ha et sentralisert landslag også på kvinnesiden. I øyeblikket er dette ikke praktisk mulig, og derfor har bryteforbundet jobbet for en todelt løsning som skal gi Grace best mulig grunnlag for å hevde seg i verdenstoppen, samtidig som juniorutøverne og andre seniorutøvere også skal få et best mulig sportslig tilbud, sier Morten Sandnæs, generalsekretær i Norges Bryteforbund.

