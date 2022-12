Trosvik-dommer får opprykk til Eliteserien

– Jeg er jo blitt spurt av folk rundt meg om hvorfor jeg gidder å fly rundt på en bane og få kjeft. Men den biten er ikke så ille i toppfotballen, hvor spillerne forstår mer og er profesjonelle, poengterer Medic.

Etter å ha gått alle grader som tenkes kan med fløyte og en gul og rød kortstokk i brystlomma, venter oppgaver på øverste nivå i norsk fotball for Fredrikstad-dommeren, som representerer Trosvik IF.

– Det var en usedvanlig gøy og fantastisk nyhet å få. Jeg har jobbet lenge for å nå toppen etter å ha fått høre underveis at jeg hadde potensialet til det. Nå gleder jeg meg mest til å ta fatt på oppgaven og få kjenne på trykket som hoveddommer på de største arenaene, forteller Medic, som i flere sesonger har dømt i Obosligaen.

[ FFK soleklart sist på Fair play-tabellen ]

Dømte cupfinale

I år ledet han 14 kamper på nest øverste nivå i herrefotballen samt cupkampen mellom Moss og Start i sommer. I tillegg fikk han ni kamper som fjerdedommer i Eliteserien. Så helt fersk på toppnivå er han ikke.

– Men det blir noe annet og veldig kult å være ute på matta med storlagene og de beste spillerne, med rammene rundt kampene og alt det innebærer, erkjenner han.

Høydepunktet sitt i år fikk Medic da han dømte cupfinalen for juniorlag mellom Molde og Sandnes Ulf (2-1) på Intility Arena 4. november.

– Det var spesielt og et stolt øyeblikk. Neste drøm må være Ullevaal, innrømmer han, og sikter til cupfinalen på seniornivå.

Hoveddommer Ajdin Medic i aksjon da Sandnes Ulfs Artan Memedov blir skadet under cupfinalen for juniorer mot Molde på Intility Arena i november. (Lise Åserud/NTB)

Medic er en av tre nye hoveddommere i troppen på 19 til neste års utgave av Eliteserien, sammen med 25 assistentdommere, deriblant rutinerte Kim Tomas Haglund fra Navestad IF.

I Obosligaen er Kråkerøy IL-dommer Ole-Alexander Valen blant de 14 uttatte kamplederne, og Steffen Nathaniel Dahl (Greåker IF) og Thomas Skaiaa (Sprint Jeløy) blant 25 assistenter. NFF Østfold har for øvrig to av 29 hoveddommere på nivå tre i Abdulhadi Al-Fahad (Ekholt) og Sebastian Vegstein Mikalsen (Rygge IL).

[ Stadig flere vil spille basketball ]

Elyounoussi og Borges

I yngre alder har Medic mange ganger entret fotballbaner som spiller. På seniornivå stoppet det i gamle 3. divisjon for Trosvik, men han kan skryte av å ha spilt mot en som i disse dager spiller VM i Qatar.

Som 22-åring i 2010 var Medic nemlig en del av Trosvik-laget som tok imot FFK til 1. runde i cupen. Det endte med stortap, 0-6. På motsatt banehalvdel, og i målprotokollen, sto Celso Borges, som torsdag kveld kjemper om VM-avansement i sitt tredje verdensmesterskap for Costa Rica.

[ Simen Rafn vender hjem til FFK ]

Blant medspillere har Medic tidligere FFK- og landslagsspiller, nå Japan-proff, Tarik Elyounoussi på «merittlista». De var begge en del av det sagnomsuste 1988-kullet i Trosvik IF, kjent for sitt gode kameratskap, inkluderende miljø og mange talenter. I samme kull ble det også elitespiller av Agim Shabani (FFK) og en lang karriere og legendestatus i Kvik Halden for Dardan Mehmeti.

Ajdin Medic drømte også som ung gutt om noe av det Tarik Elyounoussi har oppnådd som proff og for Norge. Men den alltid tilstedeværende fotballidenskapen hans tok ham i en helt annen retning.

– Jeg tror jeg la fra meg den drømmen ganske tidlig, selv om vi hadde flere talenter og flere å se opp til. Som spiller er det nåløyet trangt, innser han.

Da han startet som dommerrekrutt som 20-åring, så Medic først og fremst en liten inntektskilde. Han hadde flyttet til Oslo, slitt med skader og flere av lagkameratene hadde begynt å legge fotballen bort.

– Jeg fikk flere gode skussmål tidlig som dommer, og da var det bare å satse videre, forteller han.

Det tar noen år å bli en trygg og erfaren dommer, og da trenger fotballen at de unge dommerne får lov til å bruke den tiden. — Ajdin Medic, ny hoveddommer i Eliteserien for Trosvik IF

Medic ble autorisert kretsdommer i 2009, dømte 13- og 14-årslag og deretter junior og seniorlag i nedre divisjoner før noen sesonger i Postnordligaen (nivå tre) og de siste årene Obosligaen. Nå venter dommerkarrierens hittil største utfordring for Medic, som til daglig jobber som lærer ved en kombinert ungdoms- og videregående skole på Helsfyr.

– Jeg har hatt bra nytte av spilleforståelsen fra da jeg spilte selv, mener han.

– Kan bety slutten

Inn mot 2023-sesongen får Fredrikstad-dommeren også en ny utfordring med innføringen av VAR-systemet i norsk eliteserie.

– Jeg får kursing i VAR og vil også få oppdrag som VAR-dommer i bussen. Det blir en annerledes dommeroppgave. Det blir også en ny tilværelse som hoveddommer at to andre følger med på skjerm, men i prinsippet skal jeg jo bare dømme som før, påpeker han, og har klare tanker om hva som er viktigst for ham som kampleder:

– Det tar jeg litt med meg fra jobben som lærer, hvor jeg også jobber med mennesker og må benytte psykologi og pedagogikk, at jeg som kampleder skal beskytte spillerne, respektere dem og samtidig være myndig og kommunisere godt. Jeg må vise både forståelse og kontroll, forklarer Medic.

Groruds Vetle Skåtun får direkte rødt kort av dommer Ajdin Medic i Obosliga-kampen mot Skeid i august. (Vidar Ruud)

Han er godt kjent med at rekrutteringen av unge dommere som kan følge i hans fotspor har vært vanskelig over tid. Det har vært stor mangel på dommere i ungdomsfotballen, blant annet i Østfold.

– Jeg blir jo bekymret når jeg leser historiene om både hetsing og vold mot dommere generelt og spesielt mot de unge. Det er klart at det ødelegger. Fotballen er helt avhengig av gode forbilder og støttespillere blant foreldre og trenere. Dårlige opplevelser som ung dommer kan bety slutten på motivasjonen til å fortsette. Jeg tror de fleste dommere tåler og forstår spontane reaksjoner, så lenge det stopper med det. Men det tar noen år å bli en trygg og erfaren dommer, og da trenger fotballen at de unge dommerne får lov til å bruke den tiden, slutter Medic.

[ Skrekkbilder: Plastdøden for fuglelivet på Øra ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen