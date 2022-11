Færøysk landslagsspiller klar for FFK

Den offensive 26-åringen kommer fra KI Klaksvik som nylig fikk Magne Hoseth som trener.

Den nye FFK-treneren Mikkjal Thomassen ble hentet fra nettopp Klaksvik. Han tar dermed med seg Bjartalid til norsk 1. divisjon.

26-åringen ble nylig kåret til årets landslagsspiller på Færøyene og står med 120 mål for Klaksvik på drøye 250 kamper.

– Jeg er utrolig glad og stolt over å ha signert for FFK. Det er en drøm for meg å komme hit, jeg er veldig spent på å starte et nytt kapittel her i Fredrikstad, sier Bjartalid til klubbens hjemmeside.

[ Simen Rafn vender hjem til FFK ]

Kant- og midtbanespilleren har faktisk vært på FFK-radaren helt siden 2019, altså lenge før klubben ansatte sin færøyske trener, avslører sportssjef Joacim Heier, som tror at Fredrikstad-publikummet vil sette pris på Bjartalid umiddelbart.

– Bjartalid er en spiller med mye lidenskap, intensitet og aggressivitet i spillet sitt. Det er alltid maks i alle situasjoner og han har herlig smittende energi og fryktløshet på banen. Han tilfører oss løpskraft, offensiv råskap og en venstrefot med krutt i. Han har en spillestil som vi tror Fredrikstad-supportere vil sette pris på, og vi gleder oss til å se han i aksjon på nyåret, sier Heier ifølge samme kilde.

(©NTB)

[ Mikkjal Thomassen blir FFKs nye hovedtrener ]