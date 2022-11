Nye trenere på aldersbestemte landslag

NFF presenterte de tre trenerne i en pressemelding.

Johansen ble i høst sparket som trener i Fredrikstad etter svake prestasjoner i 1. divisjon. Han trer nå inn i rollen som ny trener for G16-landslaget.

Jacobsen ble også presentert som U23-landslagstrener for kvinner. Han ble mandag ferdig som trener for toppserieklubben Stabæk.

Aase tar over G15-landslaget. Han kommer fra jobben som assistenttrener for Skeid. Han har også tidligere jobbet med aldersbestemte landslag som assistenttrener for Pål Arne «Paco» Johansen på G18 og Jan Peder Jalland på G16-landslaget.

