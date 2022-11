Mikkjal Thomassen blir FFKs nye hovedtrener

Thomassen og FFK er blitt enige om en treårskontrakt.

– Det har vært en grundig prosess med å finne rett person, en trener vi tror skal løfte vårt sportslige prosjekt videre, sier FFK-leder Jostein Lunde under presentasjonen av Thomassen på Fredrikstad stadion tirsdag formiddag.

Arbeidsgruppa bestående av Glenn Rostad, Espen Engebretsen og Joacim Heier har hatt med seg blant andre disse kriteriene på leting etter klubbens nye trener:

Erfaren og trygg leder, som bygger kultur, utvikler mennesker og klubb og har stor arbeidskapasitet.

– Arbeidsgruppa var tydelig i sin innstilling til styret. Vi valgte ekstern rekruttering, etter å ha vurdert tydelig at vi trenger nye impulser, sier Lunde.

Vi mener han er av et kaliber vi ikke har vært borti før. — Joacim Heier, FFKs sportssjef om den nye treneren

Lederbakgrunn fra politiet

Sportssjef Joacim Heier føler seg trygg på at de har gjort et godt valg.

– Vi har blant annet gjort en omfattende referansesjekk. Thomas beskrives som en særdeles dyktig, kunnskapsrik og ekstremt hardtarbeidende kapasitet. Det inntrykket har vi til de grader fått bekreftet etter flere møter med ham, sier Heier.

Thomassen har 14 år bak seg i politiet, flere av dem med tunge lederoppgaver, ifølge Heier.

– Vi er ekstremt imponert og mener han er av et kaliber vi ikke har vært borti før.

Selv gleder færøyingen seg til å ta fatt på jobben, erklærer han på klingende norsk.

– Det er en spennende tid og en stor tillitserklæring for meg. Jeg er først og fremst opptatt av å utvikle mennesker og gleder meg til å bli kjent med spillerne i FFK. Jeg er helt sikker på at vi skal lykkes sammen, sier Thomassen.

Merittert trener

De siste sju årene har han ledet KÍ Klaksvík, en klubb som står med totalt 20 seriegull på Færøyene. Tre av disse har kommet under Thomassens trenertid, i tillegg til at han har styrt dem til sølv ved to anledninger.

Et cupmesterskap og to seire i den færøyske supercupen har det også blitt. Tidligere har Thomassen vunnet serien med B36 Tórshavn.

46-åringen, med 13 landskamper for Færøyene som spiller, har også ledet Klaksvík i Europa de siste seks sesongene. Blant annet var de bare ett hinder unna å ta seg til gruppespill i Europa League i 2020. Senest i sommer ga de Bodø/Glimt solid motstand i kvalifiseringen til Champions League, men tapte til slutt 3-4 sammenlagt i den første kvalikrunden.

Thomassen har UEFA PRO-lisens, Europas høyeste offisielle trenerutdanning, et kurs han ifølge Fredriksstad Blad fullførte i Norge i 2020 sammen med blant andre Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

