Kolbotn tar grep i nedrykkskampen – Olsen ferdig som trener

Beslutningen om å avslutte samarbeidet med treneren fra Gressvik, og hans medhjelpere Marius Overmo og Stian Tjernås Dahl, er publisert på klubbens nettsider. Der fremgår det at det har vært hektisk i kjølvannet av 0-1-tapet for Åsane.

«Klubben ønsker å snu hver eneste stein og har sett på muligheten for å gjøre noe ekstra, med formål om å få mer energi inn i de siste kampene av nedrykks sluttspillet, for å hente de poengene vi må ha. I denne vanskelige situasjonen har klubben kommet fram til at den beste løsningen var å fristille sportslig ledelse og trenerteamet», skriver klubben.

Kolbotn ble nummer fem av ti lag i grunnspillet i Toppserien. Kun ett poeng skilte opp til lagene som endte opp i mestersluttspillet.

I nedrykkssluttspillet har derimot resultatene uteblitt.

«I de gjenværende kampene vil vi benytte interne trenerressurser som vil lede laget i de gjenværende kampene. Hvem som får det formelle hovedtreneransvaret ut sesongen, vil vi informere om i løpet av kort tid. Kolbotn har en meget god spillerstall, og vi har stor tro på at de kan klare seier i de to siste kampene», skriver klubben.

Kolbotn ligger sist i nedrykkssluttspillet. To poeng skiller opp til John Arne Riises Avaldsnes på kvalikplassen. Opp til Røa på trygg grunn er det ytterligere tre poeng.

Kolbotn skal møte Tromsø borte og Arna-Bjørnar hjemme i de to siste kampene.

