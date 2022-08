Fredrikstad straffet Ranheim på overtid – Solberg sørget for utligning

Ranheim er på opprykksjakt og reiste til Fredrikstad med håp om å beleire 2.-plassen som gir direkte opprykk. Like før timen var spilt scoret trønderne åpningsmålet, da Simon Marklund fikk ballen ved 16-meteren etter en retur og curlet ballen i krysset.

Men Fredrikstad fikk straffespark like etter ordinær tid var over. Nicolay Solberg scoret sikkert og sørget for 1-1.

Start fikk et solid løft sist runde ved å slå Bryne 6-0 og men klarte ikke å følge opp med seier i søndagens kamp mot Kongsvinger. Sørlendingene tok ledelsen etter en halvtime, men Kongsvinger utlignet like før pause etter et langt innkast.

Etter pause headet Eirik Schulze bortelaget i føringen, men evigunge Adem Güven utlignet for Kongsvinger etter 70 minutter og sørget for at det endte 2-2.

Grorud jaktet på sin første seier for sesongen i sin 20. kamp og det så bra ut da Nikolai Hristov ga Oslo-laget ledelsen like før pause. Etter pause vendte Bryne til seier etter mål fra Jørgen Hatlehol og Sondre Norheim.