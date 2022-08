Skarstein og Borch vant innledningsheat i EM – dobbeltscullerne videre

Ask Tjøm (foran) og Lars Benske i aksjon under verdenscupregattaen i Poznan i juni 2022. Duoen gikk helt til topps i klassen lettvekt dobbeltsculler. I torsdagens forsøksheat under EM gikk det ikke like bra, men de får en ny sjanse fredag. (Estela Reinoso Maset/Norges Roforbund)