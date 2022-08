Nytt nederlag for Fredrikstad

Lars Kilen sendte Åsane i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, men Nicolay Solberg sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Målet gjør at 31-åringen står med sju scoringer denne sesongen. Fredrikstad tok ledelsen da Lucas Lima scoret like etterpå. Fredrikstads Oscar Jansson så rødt etter 35 minutter, og Martin Ueland utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål ett minutt senere. Etter 45 minutter sto det 2-2.

Erling Myklebust sendte Åsane foran igjen da han satte inn 3-2 to minutter etter pause, og åtte minutter før slutt scoret Ryan Doghman. Fire minutter senere reduserte Tage Johansen til 3-4 for Fredrikstad. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Fredrikstad har tapt sine fire siste kamper.

Åsanes Didrik Fredriksen, Lars Kilen og Ryan Doghman pådro seg gult kort. For Fredrikstad fikk Olav Øby og Tage Johansen gult kort. Utvisningen til Jansson var Fredrikstads første røde kort denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Åsane på ellevteplass på tabellen med 22 poeng, mens Fredrikstad er nummer tolv med 21 poeng.

Jørgen Haugen var kampleder på Åsane Arena. 851 tilskuere løste billett til kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åsane spiller neste kamp mot Skeid 14. august, mens Fredrikstad spiller neste kamp mot Ranheim. (©NTB)

---

Kampfakta:

1. divisjon, runde 19

Åsane – Fredrikstad 4-3 (2-2)

Åsane Arena, 851 tilskuere.

Mål: 1-0 Lars Kilen (14), 1-1 Nicolay Solberg (31), 1-2 Lucas Lima (32), 2-2 Martin Ueland (36), 3-2 Erling Myklebust (47), 4-2 Ryan Doghman (82), 4-3 Tage Johansen (86).

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gult kort: Ryan Doghman, Lars Kilen, Didrik Fredriksen, Åsane, Tage Johansen, Olav Øby, Fredrikstad.

Rødt kort: Oscar Jansson (35), Fredrikstad.

Lagene:

Åsane (4-2-3-1): Idar Nordby Lysgård – Knut Haga (Emil Kalsaas fra 90.), Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen, Martin Ueland (Oliver Juul Jensen fra 69.) – Bjarte Haugsdal (Kristoffer Stephensen fra 69.), Mats Thornes (Morten Gamst Pedersen fra 87.) – Stian Nygard (Didrik Fredriksen fra 45.), Lars Kilen, Ryan Doghman – Erling Myklebust.

Fredrikstad (4-3-3): Håvar Jenssen – Tage Johansen, Mads Nielsen, Oscar Jansson, Stian Stray Molde – Nicolay Solberg (Jakob Lindström fra 41.), Olav Øby (Filip Alexandersen Stensland fra 75.), Thomas Drage – Obilor Okeke (Innocent Kingsley fra 75.), Lucas Lima, Noa Williams (Riki Alba fra 41.).

