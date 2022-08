Orban-dobbel for Stabæk senket FFK: – Uten han hadde vi vunnet

Orban sendte Stabæk foran da han satte inn 1-0 etter 21 minutters spill, men Olav Øby sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 like etterpå. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Fredrik Krogstad sendte Stabæk i ledelsen igjen ni minutter etter hvilen. Stabæk-spilleren har scoret fire mål i år. Riki Alba sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 to minutter senere. Innbytter Fitim Azemi ga Stabæk ledelsen på nytt etter 73 minutter. Han hadde nettopp blitt byttet inn. Tre minutter på overtid scoret Orban igjen da han gjorde 4-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Mye av det vi står for i dag er sånn vi ønsker. De hadde en litt for god spiss, men uten han hadde vi vunnet i dag. Har sjeldent sett et lag som er såpass i knestående som Stabæk. Litt mer kvalitet her og litt mer ro der, hadde vi scoret et par-tre mål til mot dette Stabæk-laget, sa FFK-trener Bjørn Johansen til Discovery etter kampen.

Fredrikstads Oscar Jansson fikk gult kort.

Tom Harald Hagen var kampleder. 3059 tilskuere hadde tatt turen til Fredrikstad stadion.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stabæk måle krefter med Brann, mens Fredrikstad møter Åsane.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.

[ «Uslåelige» Brann stormer videre mot Eliteserien – slik gikk Obosrunden ]