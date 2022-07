Lettvekterne Benske/Tjøm imponerte igjen

Lettvekterne vant sitt heat greit etter en forsiktig start de første tusen meterne. Den siste kilometeren var det ingen som klarte å matche den nye norske «gullbåten». De hadde den beste tiden av samtlige båter i de innledende heatene.

Benske og Tjøm gikk helt til topps i A-finalen i Poznan i juni.

Den norske dobbeltsculleren med Thea Helseth og Jenny Rørvik imponerte også under verdenscupen i Luzern. Aldri har duoen rodd raskere og de satte uoffisiell norsk rekord med 6.51,35.

Helseth/Rørvik rodde inn til tredjeplass i sitt heat og var et godt stykke bak den rumenske vinnerbåten. De er likevel klare for lørdagens semifinale og ingen norsk båt har rodd raskere.

Solbakken/Juel videre

I dobbeltsculler for menn sikret Erik Solbakken/Jonas Juel seg annenplassen i sitt heat og tok seg direkte til semifinale. De var litt over to og et halvt sekund bak den kroatiske vinnerbåten.

Kristoffer Brun/Oscar Helvig var i aksjon for første gang og tok tredjeplassen i sitt heat. Dermed må båten ut i oppsamlingsheat senere fredag. Båten var over tolv sekunder bak vinnerbåten i heatet.

I toer uten styrmann endte Mathias Wie Føyner/Erling Øyasæter sist i sitt heat og må gjennom oppsamling for å ta seg til semifinale.

Sisteplass

Siri Eva Kristiansen i singlesculler endte sist i sitt heat og må gjennom oppsamling senere på ettermiddagen.

Martin Helseth tok tredjeplassen i sitt heat i singlesculler for menn og skal ro kvartfinale i ettermiddag.

Lettvekttsdobbeltsculleren med Maia Lund/Oda Aagesen endte også sist i sitt heat og må ut i oppsamling.





