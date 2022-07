Benske og lagkompisene måtte kjøre selv fra Norge til Sveits

Den norske troppen på 16 roere startet på den 1.725 kilometer lange bilturen fra Årungen rostadion ned til Luzern klokka 5 tirsdag morgen, og var ikke framme før i 13-tida onsdag.

– Det har vært en lang kjøretur, ja. Men heldigvis har vi en minivan, så vi har vært seks stykker i bilen som har byttet på å kjøre hele veien, forteller Benske til Dagsavisen Demokraten en times tid etter ankomst.

Deler av reisen ble tilbrakt om bord på ferja fra Larvik til Hirtshals, men derfra og ned til den sveitsiske byen var det fortsatt drøyt 140 mil som skulle tilbakelegges.

– Det ble kjørt ganske røft gjennom Tyskland, for å si det sånn. Vi kom oss ned til Frankfurt tirsdag kveld, sov på hotell der før vi hastet videre nedover, utdyper Benske.

Medaljehåpet lever

Årsaken til den noe alternative transportetappen til årets tredje og siste verdenscupregatta i roing, er SAS-streiken og påfølgende kansellerte flyginger.

– Med et såpass stort reisefølge er det utfordrende å legge opp alternative ruter til Sveits, det blir altfor sent og usikkert å satse på forskjellige ombookinger som legges opp til. Nå har vi endt opp med å kjøre bil til Luzern. Dette er selvfølgelig ikke optimalt, men det beste vi kan gjøre gitt situasjonen, sier sportslig leder Daniel Berge i Norges Roforbund i en pressemelding.

Flere andre medier har også omtalt den strabasiøse ferden ned til Sveits, deriblant NRK som tidligere i uka meldte at rolandslaget sjekket mange muligheter, inkludert andre flyplasser, før de til slutt falt ned på å ta bilen fatt.

Det har blitt mye stillesitting, og vi skulle gjerne heller både trent og slappet av litt mer, som man ikke får helt til når man sitter i bil. — Lars Benske

Lars Benske og makker Ask Tjøm tok en overraskende og gledelig seier i lettvekt dobbeltsculler under den forrige verdenscupregattaen i polske Poznan, i det som var deres internasjonale debut som duo. Prestasjonen førte blant annet til at selveste Olaf Tufte lanserte dem som medaljekandidater i OL i Paris i 2024.

Tross den kronglete oppladningen til helgen i Luzern, er målet fortsatt en ny topplassering.

– Nå er det et par andre lag som stiller sammenlignet med sist. Blant annet kommer Italia med to veldig sterke båter, Belgia og New Zealand. Men vi håper vi kan være med i medaljekampen igjen, og må bare nullstille og ikke tro vi er bedre enn vi er. Poznan var for tre uker siden, og nå er det denne helgen som gjelder, fastslår Benske.

[ Benskes lange tak mot EM-sølv i roing (+) ]

Mistet treningstimer

Verdenscupregattaen i Luzern innledes fredag med innledende heat, og Benske/Tjøm skal i aksjon rundt klokka 12.30. Lørdag er det semifinaler litt før klokka 13, mens en eventuell finale går av stabelen klokka 10.45 søndag.

– Det har blitt mye stillesitting, og vi skulle gjerne heller både trent og slappet av litt mer, som man ikke får helt til når man sitter i bil. Det verste er kanskje at vi har mistet to økter på vannet, så vi får mindre tid til å finne godfølelsen.

– Nå er det 40 timer til første løp, så vi må bare gjøre det beste ut av det og de riktige tingene for å komme tilbake til godformen vi har hatt, sier Benske onsdag ettermiddag.

Benske (i midten) og Tjøm håper å kunne strekke armene i været av glede også etter helgens verdenscupregatta, selv om forberedelsene har vært av den alternative sorten. (Detlev Seyb/myrowingphoto.com)

Også rutinerte Kristoffer Brun, som i 2020 vant EM-gull med daværende makker Are Strandli etter å ha kjørt i bobil ned til mesterskapet i Polen, håper og tror den lange reisen ikke får for store negative utslag i helgens konkurranser.

– Det er bare å ha lave skuldre og ta det som en opplevelse. En kommer nok til å være ganske rotten i kroppen etter turen, men det løsner litt etter hvert. Vi har jo hatt bilturer før, så jeg vet at det kan gå og er fortsatt optimist, sier Brun til NRK.

[ Marie (15) fra Gresvik IF nærmer seg landslagsspill (+) ]

Tre båter sykdomsrammet

Det er ikke bare streiken som har rammet den norske roleiren i inngangen til det viktige stevnet, men også sykdomstrøbbel. Blant annet måtte to ganger OL-medaljør og VM-vinner Kjetil Borch trekke seg fra singlesculler-klassen i det som skulle vært hans første verdenscupregatta for sesongen, etter å ha fått konstatert koronasmitte.

«Min rekke på 880 dager er åpenbart over», skriver Borch ifølge NTB på Instagram, med henvisning til antall dager han har klart å unngå å bli smittet, og akkompagnert av et bilde som viser to positive hurtigtester.

– Laget har dessverre hatt flere sykdomstilfeller som gjør at vi må trekke tre båter fra den siste verdenscupen i 2022, bekrefter sportslig leder Daniel Berge i pressemeldingen.

Også den ene lettvekt dobbeltsculleren med Oskar Sødal og Jens Holm må stå over, mens herrenes firer blir gjort om til en toer med Erling Øyasæter og Mathias F. Wie etter at Ole A. Storlien og Einar Solbakken måtte kaste inn håndkleet.

[ Fem medaljer for Fredrikstad-brytere i Fauske (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Norske lag til verdenscupregattaen i Luzern 8.–10. juli

Menn dobbeltsculler (M2X):

Kristoffer Brun, Bergens Roklubb og Oscar Helvik, NSR

Erik Solbakken, Moss Roklubb og Jonas Juel, NSR

Menn singlesculler (M1X):

Martin Helseth, Aalesund Roklubb

Menn toer (M2-):

Mathias F Wie, Bergens Roklubb og Erling Øyasæter, Os Roklubb

Menn lettvekt dobbeltsculler (LM2x):

Lars Benske, Fredrikstad Roklub og Ask Tjøm, Tønsberg Roklubb

Kvinner dobbeltsculler (W2X):

Thea Helseth, Jenny Rørvik, Aalesund Roklubb

Kvinner singlesculler (W1X):

Siri Eva Kristiansen, Drammen Roklubb

Kvinner lettvekt dobbeltsculler (LW2x):

Maia Lund, Bergens Roklubb og Oda Aagesen, Kristiansand Roklubb

---