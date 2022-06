Raufoss fikk innvilget søknaden – kampen mot Fredrikstad utsatt

Oppgjøret skulle egentlig blitt spilt mandag, men har nå blitt utsatt. Det melder Norges Fotballforbund på sine hjemmesider lørdag.

Hele 17 spillere har feber og er ute med sykdom. Det gjør at NFF ikke synes det er forsvarlig å gjennomføre kampen.

– Som med Kristiansund tidligere i år, så hadde det ikke vært riktig å gjennomføre kampen med et så omfattende sykdomsutbrudd i laget. Det hadde ikke vært riktig over de to involverte lagene, men heller ikke ovenfor de andre lagene i ligaen, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn

Tidligere denne sesongen fikk eliteserielaget Kristiansund to kamper utsatt som følge av omfattende sykdomsutbrudd i laget.

– Sykdom og skade er selvfølgelig en del av fotballen, og det må og skal sitte langt inne å utsette kamper, særlig på dette nivået. Sykdomsomfanget her er imidlertid så stort at utsettelse måtte bli utfallet. Vi ønsker spillerne god bedring, avslutter Fisketjønn.

