VIF-jenter får etterlengtet gjensyn med Fredrikstad Cup: – En viktig sosial setting

– På cup er det et herlig kaos med mennesker overalt, masse følelser, god stemning, samhold og stor idrettsglede – i motsetning til det som har kjennetegnet koronaperioden, påpeker Amelia og Lea.

De var begge med på sin første Fredrikstad Cup som 12-13-åringer og har sammen med lagvenninnene blitt glad i Norges største håndballturnering, som i pinsehelgen dette comeback-året samler 10.000 barn og unge fordelt på 700 lag på flere av byens arenaer.

Nå har Vålerenga-jentene ikke spilt cup på Kongsten siden 2019, etter at koronapandemien stakk kjepper i hjulene for den tradisjonsrike turneringen – like kjent for sin sosiale profil som for håndballkampene.

– Det har blitt en arena for å treffe andre og oppleve ting for første gang. Reise på cup, møte en kjæreste, dra på tivoli alene. Det er mange sånne første ting. Fredrikstad Cup handler egentlig like mye om det som skjer utenfor banen, og folk som var her for 10, 20, 30 år siden husker kanskje det aller best, sier markedssjef Steinar Lagestrand Graarud.

– Mange har sluttet

Kommende langhelg er Amelia og Lea endelig klare for en retur til Fredrikstad Cup sammen med resten av Vålerengas juniorlag.

– Vi vet jo at ikke bare sport og idrett har vært rammet av begrensninger som følge av pandemien, men vi gleder oss veldig nå til å få samlet hele håndballmiljøet igjen og til å gjøre noe aktivt sosialt med lagvenninnene våre, forteller jentene til Dagsavisen Demokraten.

Vålerenga-jentene, Amelia Massaiu med nummer 2 på drakta, kunne juble da de sist spilte Fredrikstad Cup, den gang som 15-åringer i 2019. (Privat)

De har i likhet med de fleste andre hatt to rare år, som også har gått utover håndballen.

– Vi har alle fått merke at det har vært færre sosiale arrangementer å samle seg rundt, slår de fast, og utdyper:

– Tiden vi har vært gjennom, med sosiale og sportslige begrensninger, gjør jo at man mister litt motivasjon og spilleglede. For mange i idretten har det resultert i at de har sluttet, som vi har sett hos motstanderne våre og på at vi selv hadde flere lagvenninner som ikke er med lenger, sier de to Vålerenga-spillerne.

Setter bredde og trivsel høyest

Fredrikstad Cup har i mange år vært hele klubbens felles turnering å reise til og er et av årets store høydepunkter, mener de, og tror at mange vil få mye av motivasjonen og spillegleden tilbake i Fredrikstad i helgen.

Cupstemningen påvirker dem både individuelt og som lag, poengterer Amelia og Lea.

– Jentene på tur sammen er en viktig sosial setting, hvor vi blir bedre kjent med hverandre, tryggere på medspillerne og på trenerne. Det styrker lagmiljøet og dermed også det sportslige.

– Da tar dere kanskje sikte på en finale på Kongsten?

– Vi er nok et lag som setter bredde og trivsel høyest. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for å komme lengst mulig i cupen, men først og fremst skal vi endelig ha det gøy sammen igjen, slutter de to, som takket være pandemien altså var ungdomsskoleelever og 15 år da de sist gjestet Kongsten.

