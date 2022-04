Fredrikstad sikret sesongens første seier – slo Start på hjemmebane

Første omgang var jevnspilt og uten de store sjansene. Det som kom av muligheter, ble blokkert av oppofrende forsvarsspillere på begge lag.

Etter en målløs 1. omgang tok det ikke lang tid før hjemmelaget fikk nettkjenning etter hvilen.

Fire minutter etter pause endte et innlegg fra Nicolay Solberg opp hos Molde via to Start-spillere. Avslutningen til Fredrikstads høyreback gikk også via et Start-bein og i mål.

Start tok over initiativet etter Fredrikstads åpningsmål, men slet med å få skuddene på mål. Med et kvarter igjen å spille var det Fredrikstads tur til å misbruke gode sjanser, men ballen ville ikke i mål.

1-0-målet til Stray Molde var uansett nok til å sikre Fredrikstad sesongens første trepoenger. Laget fra plankebyen spilte uavgjort i sine to første kamper.

Start går på sitt første tap for sesongen etter seier over Åsane og uavgjort mot Mjøndalen.

Mandag om en uke skal Fredrikstad spille borte mot nettopp Mjøndalen, mens Start tar imot Skeid hjemme i Kristiansand.

