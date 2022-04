Første stikk til Storhamar – skjøt Hanneborg ut av Stjernen-målet

Josh Nicholls er brennhet og la på til seks sluttspillmål ved å gjøre både 2-2 og 3-2. Stjernen-keeper Jørgen Haneborg var uheldig med plasseringen ved flere av baklengsmålene, og da også Mikael Zettergren ble tomålsscorer ved å sette 4-2-målet ble keeperen plukket ut til fordel for Preben Arntsen.

Bare 46 sekunder etter ledermålet førte Zettergren pucken på en kontring og skjøt fra spiss vinkel. Den smatt inn i lengste hjørne, og Hanneborg måtte gi seg selv om kampen bare var halvspilt.

Arntsen rakk bare å redde ett skudd før Isak Hansen økte til 5-2 på pasning fra Nicholls. Sistnevnte fikk tak i pucken i rundvantet og vippet den ut til Hansen, som sendte den i mål og punkterte kampen.

– Vi gjorde en god 2. periode etter en litt slurvete start. Vi jobber hardt og følger gameplanen, sa Hansen til TV 2.

Forsinket

Semifinaleserien startet to dager forsinket etter at et hull i isen stoppet det som skulle vært åpningskampen i Fredrikstad tirsdag.

Stjernen kom best i gang, og Stian Hansen og Håkon Stormli scoret hvert sitt ledermål i den første perioden. Storhamar utlignet henholdsvis 1.43 og 1.17 minutter senere ved Zettergren og Nicholls.

– Vi må justere oss til måten Stjernen spiller. De er et overgangslag, og vi må få fart på skøytene og få publikum med oss, sa Nichols til TV 2 i pausen.

Foran 4726 tilskuere ble det jubel i midtperioden med 12-3 i skudd og 3-0 i mål.

Kom i gang

– Det tok litt tid å komme i gang, men vi gjorde det. Vi hadde også noen bra redninger fra Evan Buitenhuis, sa trener Anders Gjøse til TV 2.

– Vi skapte sjanser i begynnelsen, men 2. periode var for dårlig, mente Stjernen-trener Lasse Fjeldstad.

Den siste perioden ble en transportetappe mot 1-0-ledelse i best av sju kamper. Stjernen har hjemmebane i de to neste kampene, som spilles lørdag og mandag.

