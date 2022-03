Stjernen fullførte snuoperasjonen mot Lillehammer – klar for NM-semifinale

Dermed slår Stjernen følge med Storhamar, Stavanger Oilers og Sparta til semifinalene i NM-sluttspillet i ishockey. Det så tidlig tungt ut for Stjernen med to raske tap for Lillehammer, men Fredrikstad-laget reiste seg i tide.

Oppgjøret mellom Stjernen og Lillehammer var det eneste kvartfinaleserien som gikk hele veien til sju kamper.

Håkon Stormli bidro med hattrick for Stjernen. Mikael Mikalsen scoret to mål, mens Austin Cangelosi og Stian Hansen gjorde hvert sitt.

Hansen sendte Stjernen opp i 5-4 med 13 minutter igjen, mens Stormli langt på vei avgjorde det hele da han var først på en retur og pirket pucken i mål sju minutter før slutt.

Det skulle likevel bli en svært spennende avslutning. Med fire minutter igjen skapte Joakim Arnestad spenning da han stupte inn i feltet og slo pucken i mål, men Lillehammer kom ikke nærmere og er ferdigspilt for sesongen.

Mikalsen avgjorde da han satte 7-5-scoringen i åpent mål med snaut to minutter igjen.

