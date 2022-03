Stjernen slo tilbake mot Lillehammer

Torsdagens bortetriumf legger press på Vålerenga. Den betyr at hovedstadsklubben må vinne i Hamar i en av de neste kampene for å komme à jour. Storhamar leder 2-1 sammenlagt etter tre oppgjør (best av sju).

Josh Nicholls og Mikael Zettergren ga Storhamars en to måls ledelse etter første periode, men Mathis Olimb lurte inn 1-2-reduseringen få minutter etter pausen. Det tok ikke langt tid før gjestene igjen økte forspranget.

Mats Larsen Mostue sørget for det. Stillingen sto uendret fram til Sebastian Johansen gjorde 2-3 tidlig i tredje periode. Igjen skulle Storhamar lykkes med å stagge Vålerengas opphentingsjakt da Eirik Salsten la på 4-2.

I sluttsekundene skapte David Booth litt nerve, men Vålerengas redusering kom i seneste laget. Storhamar sto imot og tok en sterk borteseier.

Stavanger Oilers har en fot i semifinalen etter 2-1 over Ringerike. De nybakte seriemestere har vunnet alle sine tre første sluttspillskamper og kan lørdag bli første lag videre til neste utslagsrunde.

I Sarpsborg vant Frisk Asker 4-0 over Sparta og reduserte til 1-2 i NM-serien mellom lagene. Samme bedrift gjorde Stjernen ved å slå Lillehammer 5-2.

[ Stjernen rappet seriesølvet fra Sparta ]

---

Kampfakta:

NM-sluttspillet menn torsdag, kvartfinaler 3. kamp

Stjernen – Lillehammer 5-2 (1-1, 2-1, 2-0), sammenlagt 1-2

1511 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (9.18) Brendan Ellis (Håkon Stormli, Artur Niskakangas), 1-1 (17.35) Joakim Eidsa Arnestad (Teemu Vuorisalo, Alexander Reichenberg).

2. periode: 1-2 (24.10) Andreas Martinsen (Nick Dineen), 2-2 (27.50) Stormli (Jørgen Hanneborg), 3-2 (29.54) Filip Gunnarsson (Tyler James Coulter, Stormli).

3. periode: 4-2 (47.21) Coulter (Gunnarsson, Stormli), 5-2 (58.39) Andreas Heier (Stian Hansen).

Utvisninger: Stjernen 2 x 2 min., Lillehammer 4 x 2 min.

---