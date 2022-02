Stjernen fikk juling av Lillehammer

Serietreer Stjernen gikk på et 4-7-tap borte mot Lillehammer. Hjemmelaget fikk en kjempestart hvor Martin Gran, Frank Gymer og Mads Homdrom scoret tre mål før den første perioden var over. Spencer Humphries gjorde 4-0 før Stjernen fikk sitt første mål, men gjestene klarte aldri å skape virkelig spenning.

Serieleder Stavanger tok imot Grüner og vant 4-0. Andreas Klavestad, Rob Allen Bordson, Ludvig Hoff og Thomas Berg-Paulsen scoret målene. Dermed står Oilers med 90 poeng etter 39 spilte kamper.

Sparta slo til hjemme med 4-3 over Frisk Asker. Martin Grönberg, Henrik Knold, Magnus Nilsen og Daniel Olsson Trkulja scoret målene for vertene, som ledet både 2-0 og 4-1. Sparta har 2.-plassen med 78 poeng på 40 kamper, men Stjernen har spilt færre kamper, og ligger fortsatt an til å havne nærmest Oilers når serien avgjøres med poengsnitt.

Storhamar har hatt problemer med Manglerud Star, og spesielt på borteris, denne sesongen. Det var ikke tilfelle torsdag, da det ble komfortable 6-0. Robin Haglund, Simen André Edvartsen, Eirik Salsten, jakob Noer og Patrick Thoresen satte pucken bak Lars Haugen i MS-buret. Så måtte Haugen forlate isen med skade, før Josh Nichols fullførte verket for Storhamar.

Vålerenga vant 3-2 borte mot Ringerike. Tobias Lindström, Martin Røymark og Sebastian Johansen scoret for oslolaget, som er oppe på fjerdeplass.

