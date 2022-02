Stjernen gikk seirende ut av straffedrama mot Sparta

I lokalderbyet mellom Sparta og Stjernen, ledet sarpingene 2-0 etter ni minutter takket være mål fra Emil Lundberg. Tre minutter senere reduserte Stjernens Andreas Heier. Ingen av lagene klarte å utnytte sjansene den neste halvtimen, før Magnus Haugen dukket opp i det 45. minutt og gjorde 2-2.

Dermed måtte det overtid til for å skille lagene, uten at noen av lagene klarte å avgjøre. Det førte til straffeslagkonkurranse, hvor Stjernen endte opp med å trekke det lengste strået etter fire bom fra Sparta. Det var også den femte strake seieren for Stjernen over naborivalen, og den fjerde kampen denne sesongen hvor Fredrikstad-laget slår Sparta 3-2.

Seieren sendte Stjernen forbi Sparta til 2.-plass på tabellen. Begge har 75 poeng, men Stjernen har spilt færre kamper og vil gå foran på poengsnitt.

Første tap i ny storstue

I sin andre kamp i ny storstue fikk Frisk Asker det tøft mot Vålerenga. Etter en jevnspilt første periode med stillingen 1-1 etter mål fra Axel Sundberg og Jacob Lagace, tok Enga over i midtperioden. Sundberg og Tobias Lindström sendte gjestene i to måls ledelse.

Tre minutter ut i siste periode sørget David Booth for 4-1, før Stefan Espeland satte spikeren i kista med 5-1. Frisk måtte nøye seg med å score kampens siste mål.

Dermed gikk Frisk Asker på sitt først tap i den nye storstua, etter en overbevisende 3-2-seier mot tabelltopp Oilers lørdag.

[ Stjernen må bytte fra hjemme- til bortekamp ]

Kontrollert seier

Stavanger Oilers hadde full kontroll hjemme mot Ringerike og vant 4-1. Siddisene tok ledelsen ved Jarret Burton i første periode. I 2. periode økte Tommy Kristiansen og Dan Kissel hver sin gang.

Drøye 14 minutter før slutt scoret Kissel igjen og la på til 4-0. Panthers fikk sitt trøstemål signert Thomas Bækken.

Stavanger Oilers har nå 87 poeng på 38 kamper, mens Panthers ligger på 8.-plass med 38 poeng etter 37 kamper.

Thrilleravslutning

Storhamar vant mjøsderbyet mot Lillehammer 3-2 etter en spennende avslutning.

Martin Rønnild sørget for 1-0 til hjemmelaget etter ti minutter, før Lillehammer utlignet ved Vegard Fredriksen. To minutter ut i 2. periode gjorde mål fra veteran Patrick Thoresen at det sto 2-1. Men gjestene slo tilbake og sørget for 2-2 med scoring fra Martin Gran.

I siste periode var det Storhamar som hadde mest på lager. Fem minutter før full tid gjorde Robin Haglund 3-2. Det førte til en thrillerinnspurt, men Lillehammer klarte ikke å svare.

Seieren gjorde at Storhamar gikk forbi Lillehammer på tabellen og klatret til 6.-plass.

(©NTB)